دبي في 20 نوفمبر/ وام/أحرز منتخب الإمارات 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين، في اليوم الأول من بطولة فزاع الدولية للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم،"دبي 2026"، المقامة حاليا برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي، على مضمار ميدان في دبي بمشاركة نخبة الدراجين.

جاء حصاد أبطال الإمارات في سباق الفردي ضد الساعة عبر سلامة الخاطري "WC5" وعبدالله البلوشي " C4 "، وحسين المازم "H3"، فيما حصد الميداليات الفضية سالم الجنيبي "C3 "، وأحمد البدواوي "C5"، وعايض الأحبابي" H3"، وراشد الظاهري "H4 "، بالإضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لكل من ذيبان المهيري "H3 " وسعيد الظاهري " H4".

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن النسخة الأولى لدولية الدراجات الهوائية انضمت إلى سلسلة بطولات فزاع بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ووصف بالرقاد النسخة الأولى بأنها مميزة، مشيرا إلى أنها سيكون لها أثرها الإيجابي على مسيرة الدراجات التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام وفق المستهدفات المطلوبة.