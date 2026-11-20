دبي في 20 نوفمبر /وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي، أحدث تقنياتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الأمنية الذكية والدوريات ذاتية القيادة، ضمن مشاركتها في "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة صناع القرار والخبراء والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

وأكد العميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أن المشاركة تأتي دعماً للتوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.

وقال إن شرطة دبي تحرص على توظيف مخرجات الاستشراف في التخطيط الاستراتيجي وتطوير العمل الشرطي، بما يعزز قدرتها على استباق التحديات الأمنية، ويدعم جهود دبي في تعزيز جاهزيتها للمستقبل.

من جانبه، أكد العقيد عمر خليفة بالعبيده السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، أهمية الحدث في تبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية والخبراء والمبتكرين، وبحث فرص التعاون لتطوير حلول تستجيب للاحتياجات المستقبلية للعمل الشرطي.

وأضاف أن شرطة دبي تعمل على الاستفادة من الخبرات المشاركة في قراءة الاتجاهات الناشئة وفهم انعكاساتها على العمل الأمني، بما يدعم تطوير الخدمات الشرطية ومواكبة تطلعات المجتمع.

وقالت منال راشد القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي في المركز، إن شرطة دبي استعرضت عدداً من وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المنصة المرورية الرقمية المتخصصة في تحليل بيانات الحوادث والمخالفات المرورية وتحديد أبرز مسببات الحوادث والمواقع الأكثر تسجيلاً لها وتقديم توصيات وحلول مستقبلية لدعم متخذي القرار.

وشملت التقنيات المعروضة "منصة الخرائط الأمنية الذكية"، التي توفر تصوراً رقمياً للمعلومات والمؤشرات الأمنية باستخدام الخرائط التفاعلية ولوحات البيانات، بما يدعم تحليل المعطيات الجغرافية وتحديد التوزيع المكاني للمؤشرات الأمنية.

كما استعرضت منصة "e-Crime"، التي تتيح للأفراد الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية على مدار الساعة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، بما يشمل الاحتيال المالي والابتزاز الإلكتروني وسرقة الحسابات الشخصية والاختراقات الرقمية.

وعرضت شرطة دبي الدورية الروبوتية ذاتية القيادة "DPR02"، المرتبطة مباشرة بغرف العمليات لدعم سرعة الاستجابة للمواقف الميدانية، وجمع البيانات وتحليلها ومساندة رجال الأمن في اتخاذ القرارات.

وشملت المشاركة المركبة "DPR1.5"، وهي روبوت أرضي هجين ذاتي التشغيل، مصمم لتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الوعرة، ومراقبة البنية التحتية وتحليل البيانات والارتباط بأنظمة القيادة والسيطرة.

واستعرضت شرطة دبي منصة "DJI Dock 4"، التي انضمت إلى أسطول طائراتها دون طيار، لدعم منظومة "الدرون بوكس" المخصصة للاستجابة لبلاغات الطوارئ على الرقم "999"، والتي تغطي حالياً 50% من المناطق الحضرية في دبي.

كما عرضت سيارة "فيراري مانسوري" التابعة لإدارة الشرطة السياحية، والمجهزة بالحقيبة الذكية "هِمّة إكس"، التي تضم أجهزة وتقنيات مساعدة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم وتسهيل التواصل معهم وتقديم الخدمات الشرطية لهم.

وتضمنت المشاركة عرض دورية "غياث" الذكية، المصحوبة ببرنامج محاكاة افتراضي يتيح للجمهور تجربة قيادة الدوريات بصورة افتراضية.

وتنظم شرطة دبي غداً السبت ثلاث ورش تفاعلية للجمهور، تتناول الأولى، بعنوان "تحت المراقبة: هل تعني العافية في المستقبل أننا سنكون مراقبين؟، مستقبل الأمن والسلامة العامة بحلول عام 2050، ودور التقنيات الذكية في الانتقال من الاستجابة للحوادث إلى التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها، مع مناقشة التوازن بين الحماية والخصوصية والثقة وصون البيانات الشخصية والحقوق والحريات والرقابة البشرية.

وتناقش الورشة الثانية، بعنوان "ما وراء الحقيقة: التزييف العميق والتهديدات الأمنية"، تطورات تقنيات التزييف العميق والمحتوى التوليدي وانعكاساتها على الأمن المجتمعي والمؤسسي والرقمي، وآليات الكشف عن المحتوى المزيف والتحقق من مصداقيته، والتحديات التشريعية والتقنية المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم.

وتتناول الورشة الثالثة، بعنوان "مستقبل الأمن المالي في عالم الأصول الافتراضية"، دور الذكاء الاصطناعي في تتبع الأصول الافتراضية ومكافحة إساءة استخدامها، وآليات تحديد المستفيد الحقيقي من المعاملات، وتحديات اقتفاء أثر الأصول في ظل استخدام تقنيات التعمية وأدوات الإخفاء.