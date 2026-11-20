الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / شارك مطار الشارقة المسافرين العُمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني العُماني الـ56، في مبادرة عكست عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة.

وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا التذكارية وتقديم الضيافة العربية للمسافرين بمشاركة موظفي المطار وسط أجواء من البهجة أضفت طابعاً مميزاً على تجربة سفرهم.

ويأتي الاحتفاء في إطار حرص مطار الشارقة على مشاركة المسافرين مناسباتهم الوطنية وتعزيز أواصر التواصل والمحبة وترسيخ ثقافة الترحيب وحسن الاستقبال بما يسهم في تقديم تجربة سفر مميزة.