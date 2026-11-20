أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / كشفت مجموعة "الدار" عن المخطط الرئيسي لمشروع "نوما"، الذي تطوره في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، على مساحة تبلغ 88 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية واستوديوهات ومعارض فنية ومتاجر محلية ومرافق للضيافة وتجارب الطعام، إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والإبداعية.

ويضم المشروع أول وحدات سكنية في العالم تحمل علامة "ذا هوكستون"، وأول فندق للعلامة في أبوظبي، وذلك ضمن شراكة مجموعة "الدار" مع مجموعة "إنيسمور" المتخصصة في الضيافة وأسلوب الحياة العصري.

وأوضحت المجموعة أن المشروع سيخصص أكثر من ثلث مساحات الطوابق الأرضية للفنون والثقافة والتعلم، من خلال ستة مراكز إبداعية تستضيف ورشاً تعليمية وتطبيقية لتنمية المهارات، إلى جانب استوديوهات ومعارض فنية ومسرح مجتمعي، وشوارع وساحات عامة تحتضن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

وستشارك مبادرة "أبوظبي للفن العام" في إثراء الساحات والمرافق العامة للمشروع بالأعمال الفنية، فيما تتضمن قائمة الشركاء الثقافيين والإبداعيين "سينما عقيل" و"كوكو" و"فريز" و"مونوكل"، ضمن توجه لتوفير برامج وتجارب تشمل مجالات السينما والموسيقى والفنون والتصميم والإعلام.

وتنضم "سينما عقيل"، المتخصصة في عرض الأفلام المستقلة بمنطقة الخليج، إلى المشروع كشريك ثقافي مؤسس، في خطوة تمثل توسعاً لأنشطتها إلى أبوظبي.

وستضم وجهتها الجديدة "سينما عقيل في نوما" قاعات داخلية لعرض الأفلام وسينما موسمية على السطح، لتكون مساحة تجمع صنّاع الأفلام والجمهور والمجتمع الإبداعي. وتأسست المنصة عام 2014، وتركز على دعم السينما المستقلة وفنون السرد السينمائي.

كما تعتزم الوجهة الموسيقية والثقافية "كوكو"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إطلاق برنامج في "نوما" يستضيف فنانين من المنطقة والعالم، ويوفر للمواهب الناشئة فرصاً لعرض أعمالها والتواصل مع الجمهور.

وفي الجانب الفني، كلفت "الدار" الفنانتين الإماراتيتين سارة المهيري ووفاء الفلاحي، إلى جانب فنانين عالميين، بإبداع أعمال فنية أصلية للمباني السكنية في المشروع، بما يمنح كل مبنى هويته الفنية الخاصة، ويجعل الأعمال الإبداعية جزءاً من البيئة اليومية للسكان.

ويأتي الكشف عن المخطط الرئيسي بالتزامن مع الدورة الافتتاحية لمعرض "فريز أبوظبي"، الذي تستضيفه "منارة السعديات" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الحالي، وتشارك فيه "الدار" بصفتها الشريك الرسمي كما تنظم المجموعة برنامج "فريز للنحت أبوظبي"، الذي يحول "ممشى بيتش" إلى معرض فني مفتوح يضم خمسة أعمال نحتية ضخمة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2026.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة "الدار"، إن مشروع "نوما" يجسد توجه أبوظبي نحو توسيع نطاق حضور الثقافة والفنون خارج المتاحف والصروح الثقافية، من خلال توفير بيئة تجمع الفنانين والحرفيين ورواد المشاريع الإبداعية، وتتيح فرصاً للتعاون وتبادل الأفكار، بما يدعم مكانة الإمارة مركزاً للفنون والإبداع.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار"، إن المشروع يقدم نموذجاً لتطوير الأحياء السكنية تتكامل فيه الفنون والتصميم والمشاريع المستقلة وتجارب الضيافة، مشيراً إلى أن الفنانين ورواد الأعمال والسكان سيسهمون في تشكيل هويته الثقافية والاجتماعية.

ويعتمد المشروع في تصميمه المعماري على عناصر مستمدة من الفنون والتجارب الإبداعية العالمية، من خلال الخطوط الهندسية وعناصر التظليل والألوان والتكوينات النحتية التي ستظهر في المباني والساحات العامة، فيما تتضمن خياراته السكنية شقق استوديو، وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، ومنازل تاون هاوس، إلى جانب عدد محدود من المخازن العلوية ومنازل مخصصة للحرفيين تجمع بين السكن وممارسة الأنشطة الإبداعية والمهنية.

ويستمد "نوما" اسمه من موقعه شمال "منارة السعديات"، بالقرب من عدد من أبرز المؤسسات الثقافية في الجزيرة، تشمل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، و"تيم لاب فينومينا أبوظبي"، إضافة إلى متحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب.

ويرتبط المشروع بالوجهات الثقافية والترفيهية المحيطة من خلال شبكة من مسارات المشاة المظللة وجسر مكيّف للمشاة، بما يتيح التنقل سيراً على الأقدام بينه وبين "سعديات غروف" والوجهات المجاورة، فيما صُممت شوارعه وساحاته لتشجيع المشي وتوفير مساحات للتفاعل المجتمعي والأنشطة الثقافية.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة متكاملة للفنانين والحرفيين ورواد الأعمال والمشاريع الإبداعية من دولة الإمارات والعالم، من خلال الجمع بين المساحات السكنية والتجارية والثقافية، وتوفير مرافق للعمل والإنتاج الفني والتعلم والتعاون، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي في أبوظبي.