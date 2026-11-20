الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / أحرز الفارس الإيراني علي عزيزنيا صدارة المنافسة التأهيلية الأولى في منافسة جائزة لونجين كلباء الكبرى التي اختتم فيها فعاليات منافسات اليوم - ثاني أيام بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وتنافس فيها 36 فارسة وفارس وأنهى المرحلتين 8 منهم دون خطأ.

وبفارق التوقيت فاز الفارس المتصدر علي عزيزنيا وأنهى المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 35.99 ثانية والفارس الأوزبكي عبد الرحمن عبد الله أنهى المرحلة الثانية مع الجواد "أوتو فان دي آشتروك" في زمن بلغ 37.02 ثانية ومن بعده توّج فرسان الإمارات لقفز الحواجز بالمراكز من الثالث وحتى الخامس جائزة المركز الثالث وتوّج بها الفارس المتألق عمر عبد العزيز المرزوقي مع الفرس "بياريز زد" بزمن المرحلة الثانية 38.79 ثانية وجائزة المركز الرابع نالها الفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد "جازي ديس داميس كار" ومن بعده توّج بجائزة المركز الخامس الفارس عبد الرحمن أحمد أمين مع الجواد "آيكي".

وافتتح الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي أول انتصار له في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز على صهوة الجواد "بي إي سي هوغو" وجاء فوز الزبيبي في منافسة الجولة الواحدة من فئة الثلاث نجوم وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.30 متر برعاية المروان وتنافس فيها 31 فارسة وفارس وأنهى الجولة 10 منهم دون خطأ وتصدرهم الفارس السوري أسامة الزبيبي بفارق التوقيت حيث أنهى الجولة في زمن بلغ 55.88 ثانية وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الإيطالي سيمون كواتا مع الفرس "أول ستار زد" والزمن 57.54 ثانية وجائزة المركز الثالث كانت من نصيب الفارس الإماراتي الشاب مروان يوسف المحمودي على صهوة الجواد "لوبيدام دي فيلاهيرموسا" مسجلاً زمناً منافساً بقوة على المركز الثاني حيث بلغ 57.83 ثانية.

كما انطلقت اليوم على شواطىء مدينة كلباء فعاليات اليوم الثاني لبطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 من جولة واحدة ضد الزمن و التي تأتي ضمن مهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر برعاية تلفزيون الشارقة وتنافس فيها 47 فارسة وفارس ونجح منهم 6 مشاركين في إكمال الجولة دون خطأ.

وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس السوري هشام غريب مع الجواد "باري ـ بلو" وأنهى الجولة في زمن بلغ 57.55 ثانية وذهبت جائزة المركز الثاني إلى كندا بصحبة الفارسة أندريا أغينو على صهوة الفرس "روبيا فان دي" مسجلة زمناً بلغ 63.17 ثانية وجائزة المركز الثالث نالها الفارس الإماراتي سالم خميس السويدي مع الجواد "كايو كوكو" والزمن 64.25 ثانية.