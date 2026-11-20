العين في 20 نوفمبر / وام / أعلنت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، تحقيق حمل ناجح لمريضة شابة ذات تاريخ طبي معقد، عقب خضوعها لعلاج متقدم للخصوبة في "خدمات توام للإخصاب" التابعة لـ"صحة"، عبر مسار رعاية متكامل متعدد التخصصات.

وجاء هذا النجاح بعد سنوات من المتابعة السريرية وتدخل طبي متخصص لحالة المريضة التي شُخّصت مبكراً بالتصلب المتعدد وثقب خلقي في الحاجز الأذيني بين الحجرتين العلويتين للقلب، حيث تعاونت فرق الطب الإنجابي وطب الأعصاب وطب القلب لتقييم المخاطر ووضع خطة علاجية آمنة ومخصصة بتقنية الحقن المجهري (ICSI) للإخصاب خارج الجسم، شملت تحفيز المبيض وسحب البويضات وتجميد الأجنة ثم نقل الجنين بعد تحضير بطانة الرحم، ما يقدم رسالة أمل للأزواج الذين يواجهون حالات طبية معقدة.

وأكدت الدكتورة سيندو بيرافي، أخصائية طب الأمراض التناسلية والعقم في "خدمات توام للإخصاب" التابعة لـ"صحة"، أن علاج الخصوبة يمثل رحلة طبية وعاطفية، مشيرة إلى الحرص على تصميم العلاجات وفق الاحتياجات الصحية لكل مريض بالتعاون مع التخصصات الأخرى والتخطيط الدقيق، وتكامل طب الإنجاب المتقدم والرعاية الإنسانية لجعل التلقيح الصناعي خيارا ممكنا تحت إشراف طبي يركز على سلامة المريضة ورفاهها، في خطوة تعكس مكانة المركز كوجهة موثوقة لرعاية الخصوبة المتقدمة في دولة الإمارات والتزام "صحة" برعاية تتمحور حول المريض مدعومة بالخبرات المتخصصة والتقنيات الحديثة.