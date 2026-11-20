الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" منافسات تحدي "أفكار شارقة"، الذي يجمع المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلبة الجامعات والمواهب التقنية، في تجربة تنافسية تهدف إلى تطوير أفكار وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، على أن يُعلن عن المشروعات الفائزة في 25 نوفمبر 2026، بجوائز إجمالية تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم.

ويأتي انطلاق المنافسات إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التحدي، ينتقل خلالها المشاركون من طرح الأفكار إلى العمل على تطويرها وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، ضمن بيئة تنافسية وتفاعلية تشجع على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وتبادل الخبرات، وتتيح للمشاركين استعراض قدراتهم ومهاراتهم في ابتكار حلول نوعية للتحديات المطروحة.

وتشمل منافسات "أفكار شارقة" مجموعة من المجالات المرتبطة بالإعلام والتسويق والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والتقنيات الإعلامية، حيث يعمل المشاركون على تقديم تصورات مبتكرة ومشروعات واعدة تستجيب لاحتياجات القطاع، وتواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإعلامية والإبداعية.

ويتضمن التحدي رحلة متكاملة لتطوير الأفكار، تشمل ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيه يقدمها خبراء ومختصون، بهدف تمكين المشاركين من صقل أفكارهم وتعزيز جدواها وفرص تطبيقها، وصولاً إلى تطوير نماذج أولية وعرض المشروعات النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة لتقييم الحلول واختيار المشروعات الفائزة، تمهيداً للإعلان عنها في 25 نوفمبر الجاري.

وقالت سارة العمودي، عضو اللجنة التنظيمية لتحدي "أفكار شارقة": يمثل انطلاق منافسات تحدي أفكار شارقة محطة مهمة في مساعينا لتحويل الابتكار من مجرد أفكار إلى مشروعات وحلول ملموسة، قادرة على إحداث أثر إيجابي في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى إطلاق طاقات المبدعين، وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بينهم، وتوفير بيئة تجمع بين المعرفة والخبرة والتطبيق العملي، بما يساعد المشاركين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتميز.

ويجسد تحدي "أفكار شارقة" توجه مدينة الشارقة للإعلام نحو بناء منظومة متكاملة لدعم المواهب والابتكار، وتعزيز التعاون بين المبدعين والخبراء ورواد الأعمال والمؤسسات العاملة في القطاع الإعلامي، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للإبداع والمعرفة والصناعات المستقبلية.

ومن خلال هذه المنافسات، تسعى "شمس" إلى ترسيخ ثقافة الابتكار التطبيقي، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الأفكار الطموحة، وتمكين جيل جديد من المبدعين من المساهمة في تطوير مستقبل الإعلام، عبر حلول ومشروعات تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.