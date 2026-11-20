العين في 20 نوفمبر/ وام / استعرض مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحت شعار "واحة الحكايات"، حتى 23 نوفمبر 2026، أثر الموروث الشعبي في الأدب الإماراتي، ودوره في تشكيل الهوية الثقافية وحفظ الذاكرة الجمعية، وذلك خلال جلسة ثقافية استضافتها، جامعة الإمارات بعنوان "الموروث الشعبي الإماراتي في الشعر والسرد".

وناقشت الجلسة التي تحدث فيها الدكتور يوسف حطيني، أستاذ اللغة العربية في الجامعة، أهمية التراث باعتباره ذاكرة حضارية ومكوّناً أساسياً يسهم في تشكيل الوعي الفردي والجماعي لما يحمله من معارف وقيم وتجارب إنسانية انتقلت عبر الأجيال، مؤكدة أن دوره تجاوز قيمته المادية ليشمل المعتقدات، والأمثال، والحكايات، والأشعار، وأنماط تفكير، وأن الحداثة لا تُفقِد المجتمعات هذا المكوّن، بل تعيد تشكيله بما يتوافق مع تطوراتها الاجتماعية والثقافية.

وأوضح حطيني أن التراث يتحول إلى نسق ثقافي يستقر في وجدان الأديب ومخيلته، وينعكس على طرائق تفكيره وتعبيره، حتى وإن لم يتعمد استحضاره في أعماله، مضيفا أن الأدب الإماراتي يستمد كثيراً من صوره وموضوعاته من البيئة التي نشأ فيها، ويعيد إنتاج الموروث الشعبي ضمن أشكال فنية معاصرة، ليصبح جسراً للتواصل بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد أن عناصر الطبيعة الإماراتية وفي مقدمتها البحر، والصحراء، والنخلة، والحرف التقليدية واللباس الشعبي تملك تأثيراً واضحاً على إيقاعات الشعر، والقصّة، والرواية، بوصفها رموزاً للانتماء والهوية والحنين إلى الماضي، مشيراً إلى أن الذاكرة الشفوية تؤثّر في تشكيل النص الأدبي، من خلال توظيف الأهازيج والأمثال الشعبية واللغة الموروثة، وإسهاماتها الفاعلة في بناء النص وتطوير أحداثه وتعميق دلالاته.

وعرج حطيني على دور الأسرة في نقل الذاكرة الثقافية بين الأجيال، وحضور المرأة بوصفها حافظة للموروث من خلال الحكايات والعادات واللباس التقليدي مشيراً إلى أن العباءة، على سبيل المثال، تتجاوز وظيفتها المادية في الشعر الإماراتي لتصبح رمزاً للكرامة والانتماء والذاكرة النسائية.

وأكد أن استحضار التراث في الأدب لا يمثل مجرد حنين إلى الماضي، بل يعكس قدرة الشعر والسرد على إعادة إنتاج الموروث في صور فنية تحفظ دلالاته الثقافية والإنسانية، وتتيح انتقاله إلى الأجيال الجديدة.

وتصب فعاليات مهرجان العين للكتاب في جهود مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى دعم اللغة العربية وتطويرها، ورعاية المواهب في مجالات التأليف والترجمة والنشر وصناعة المحتوى، وتعزيز التواصل بين الثقافات. وتتكامل هذه الجهود مع دور دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة، وصون تراث الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهةً للأصالة والابتكار والتجارب الثقافية المتميزة.