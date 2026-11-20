دبي في 20 نوفمبر/ وام / عرض رومان أكسيلرود، مؤسس شركة “إكسبانسيو”، عدسة لاصقة ذكية تتيح عرض المعلومات الرقمية مباشرة في مجال رؤية الإنسان، في خطوة تستكشف مستقبل الحوسبة القابلة للارتداء وإمكانية الانتقال من الشاشات التقليدية إلى تقنيات رقمية أكثر اندماجاً مع الحياة اليومية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “ما بعد الشاشات: قدرات جديدة للإنسان”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”، حيث تناول أكسيلرود الإمكانات التي تتيحها تقنيات الحوسبة الجديدة لتطوير قدرات الإنسان وتعزيز تفاعله مع العالم الرقمي.

وأوضح أن العدسة الذكية التي تطورها الشركة تمثل نموذجاً لجهاز قابل للارتداء، يضم شاشة عرض ومستشعرات حيوية وهوائياً لنقل البيانات والطاقة ورقاقة تحكم وبطاريات مصغرة، جميعها مدمجة في هيئة عدسة لاصقة اعتيادية.

وأشار إلى أن الشركة طورت 28 نموذجاً أولياً عبر أجيال متعددة، تستهدف تطبيقات مستقبلية تشمل مراقبة مستويات الجلوكوز، ومتابعة تناول الأدوية، وتوفير تجارب الواقع المعزز في المجالات المتقدمة.

وأكد أكسيلرود أن هذه التقنيات تفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع المعلومات الرقمية، من خلال عرضها مباشرة أمام العين، وتوفير إمكانات للاتصال وإدارة الطاقة والمراقبة الصحية الآنية.

وقال إن عمل “إكسبانسيو” لا يقتصر على تطوير الأجهزة القابلة للارتداء، بل يمثل تحولاً في علاقة الإنسان بالمعلومات الرقمية، مع انتقال الحوسبة من الأجهزة الخارجية إلى مستوى الإدراك البشري.

وكشف أن الشركة جمعت تمويلاً بقيمة 290 مليون دولار، وبلغ تقييمها 1.35 مليار دولار، وتمتلك أكثر من 50 طلب براءة اختراع تغطي أكثر من 60 ابتكاراً، وحصدت أكثر من 40 جائزة دولية مستقلة.

وأضاف أن فريق الشركة يضم أكثر من 100 باحث ومهندس وقيادي تنفيذي، فيما أصدر أكثر من 110 أبحاث منشورة في مجلات علمية كبرى، بما يدعم حضورها البحثي في تطوير التقنيات المستقبلية.

وتسلط الجلسة الضوء على مستقبل التقنيات القابلة للارتداء، ودورها المحتمل في تطوير أساليب التواصل والوصول إلى المعلومات، وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجيا الرقمية.