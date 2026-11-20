دبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد خبراء في مجالات التغذية والزراعة التجديدية وفنون الطهي أهمية تطوير منظومة غذائية تجمع بين صحة الإنسان والاستدامة البيئية، من خلال تعزيز الاعتماد على المكونات الطبيعية، والحفاظ على الموروث الغذائي، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الواعي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “مستقبل الغذاء: حين تجتمع الصحة والاستدامة على مائدة واحدة”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”، بمشاركة هديل الخطيب، الرئيسة التنفيذية لشركة “ذا بروث لاب”، وحصة الجسمي، مؤسسة “تيل أند تيل”، والشيف فولفيو أوباليو، الطاهي التنفيذي والرائد في فنون الطهي، وأدارها عمر شهاب، رائد الأعمال في مجالي الزراعة التجديدية والضيافة.

وناقشت الجلسة دور الابتكار الغذائي والزراعة التجديدية والمعارف التقليدية في بناء أنماط غذائية أكثر صحة واستدامة، إلى جانب أهمية تحقيق التوازن بين القيمة الغذائية والمسؤولية البيئية.

وأكدت هديل الخطيب ضرورة تعزيز الشفافية في إنتاج الغذاء، وتمكين المستهلكين من معرفة مصادر المكونات وطرق إنتاجها، مشيرة إلى أهمية التمييز بين المصطلحات التسويقية، مثل “عضوي” و”طبيعي”، والجودة الفعلية للمنتجات الغذائية.

وقالت إن الطعام بطبيعته سريع التلف، ولا يُفترض أن يبقى أياماً في الثلاجة، مؤكدة أن سهولة الحصول على الغذاء ينبغي ألا تكون على حساب قيمته الغذائية.

من جانبها، شددت حصة الجسمي على أهمية الحفاظ على ممارسات الطهي التقليدية ونقلها إلى الأجيال المقبلة، باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية والذاكرة المجتمعية.

واستعرضت ذكرياتها مع جدتها في إعداد الأطباق البحرية التقليدية، مؤكدة أن الوصفات المتوارثة تحمل قيماً إنسانية وثقافية إلى جانب قيمتها الغذائية.

وأكد الشيف فولفيو أوباليو أهمية دور الطهاة والأسر في ترسيخ العادات الغذائية الصحية لدى الأطفال، من خلال استخدام المكونات البسيطة والنكهات المألوفة، وتقديم الغذاء الصحي بصورة جذابة ومتاحة للجميع.

كما بحث المشاركون سبل تمكين المطاعم وشركات الأغذية من مواكبة تطلعات المستهلكين دون التخلي عن النكهة والمتعة والهوية الثقافية، مع تعزيز ممارسات الزراعة التجديدية والإنتاج المسؤول والاستهلاك الواعي.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية بناء منظومة غذائية متكاملة تجمع بين صحة الإنسان وصحة الكوكب، وتوظيف المعرفة والابتكار للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة للأجيال المقبلة.