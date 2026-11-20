دبي في 20 نوفمبر/ وام / ناقش أسبوع دبي للمستقبل أهمية إعادة تقييم مفهوم النجاح، وتحقيق التوازن بين الطموح المهني والأولويات الشخصية، مؤكدا أن النجاح المستدام لا يرتبط بالإنجازات المتتالية وحدها، بل بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين.

جاء ذلك خلال جلسة “لماذا نواصل السعي إلى القمة” بمشاركة منى عطايا، مؤسسة موقع “ممز ورلد” والشريكة المؤسسة لموقع “بيت.كوم”، وستيفي تروغيه، متسلقة الجبال ومؤسسة “وايلد”.

واستعرضت المتحدثتان تجاربهما الشخصية والمهنية في ريادة الأعمال وتسلق الجبال، وناقشتا العلاقة بين الطموح والانضباط والمرونة والقدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع مختلف مراحل الحياة.

وأوضحت منى عطايا أن دوافعها المهنية شهدت تحولاً خلال مسيرتها، فبعد أن ارتبطت بداياتها بتحقيق الإنجازات والعوائد المالية، أصبح اهتمامها منصباً على تأسيس مشاريع تتيح فرصاً جديدة للآخرين، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين المرأة في المنطقة.

وأكدت أن النجاح الحقيقي يتمثل في الوصول إلى المكان الذي يطمح إليه الإنسان، مع الحفاظ على القيم التي يؤمن بها والأشخاص الذين يعزّهم، وترك أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

من جانبها، استعرضت ستيفي تروغيه تجربتها في تسلق عدد من أصعب القمم الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها ثمانية آلاف متر في سلسلتي الهيمالايا وكاراكورام، مشيرة إلى أن مفهوم النجاح لديها تغير بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد فقدان عدد من أصدقائها في الجبال.

وأوضحت أن العودة الآمنة إلى العائلة أصبحت أكثر أهمية من الوصول إلى القمة، مؤكدة أن النجاح لا يُقاس بتحقيق الأهداف وحدها، بل بالقدرة على الاستمتاع بالتجربة وإدارة التحديات النفسية والعاطفية المصاحبة لها.

وناقشت الجلسة أوجه التشابه بين ريادة الأعمال وتسلق الجبال، حيث أكدت منى عطايا أن تغيير المسار المهني أو إعادة ترتيب الأولويات لا يمثل فشلاً، بل قد يكون خطوة ضرورية لتحقيق نجاح أكثر استدامة.

كما تناول الحوار أهمية تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من النجاح والتميز في مختلف القطاعات، بما فيها المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً.

وأدار الجلسة بن أيرز، الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية ومستكشف ناشيونال جيوغرافيك، حيث ركز النقاش على أهمية وضوح الهدف والمرونة والقدرة على تحديد اللحظة المناسبة لإعادة تقييم الطموحات والإنجازات.