بروكسل في 20 نوفمبر / وام / تعتزم بلجيكا إنشاء قوة تدخل اتحادية جديدة تضم 1200 عنصر يتمتعون بتدريب عسكري، بهدف تعزيز قدرات الشرطة على حفظ النظام العام والاستجابة للتدخلات الأمنية.

وأوضح وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين، اليوم الجمعة، أن المشروع يأتي ضمن إصلاح أوسع للمنظومة الأمنية والشرطة الاتحادية بالتنسيق مع وزير الدفاع ثيو فرانكن، الذي أعلن توافقه معه على المبادئ الأساسية لإنشاء القوة الموصوفة بـ"الدرك 2.0"، حيث ستضم وفق الخطة نحو 400 عنصر من مديرية الأمن العام (DAS)، و400 عنصر من فيلق التدخل (CIK)، إضافة إلى وحدة جديدة قوامها 400 عنصر تمول من ميزانية وزارة الدفاع.

وتتمثل المهمة الرئيسية للقوة الجديدة في الحفاظ على النظام العام، مع إعادة تنظيم انتشارها الجغرافي عبر خمسة مراكز قيادة في بروكسل وأنتويرب وغنت ولييج ومونس، توافقا مع الدوائر القضائية الخمس لمحاكم الاستئناف، فيما أكدت الخطة أن المشروع يهدف إلى إنشاء احتياطي اتحادي متكامل للتدخل الأمني، ولا يعني العودة إلى جهاز الدرك البلجيكي الذي جرى حله قبل 25 عاما في إطار إصلاح الشرطة.