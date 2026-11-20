دبي في 20 نوفمبر / وام / تحتفي دبي بالذكرى الـ55 لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، التي ينظمها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وتقام الفعاليات في أبرز معالم الإمارة ووجهاتها، من الواجهات البحرية إلى جبال حتا، وتضم عروضاً تراثية وحفلات موسيقية وأنشطة مجتمعية وتجارب ثقافية، مع تخصيص برامج عائلية وورش عمل تفاعلية تماشياً مع "عام الأسرة".

وتشهد سماء الواجهة البحرية يومي 2 و3 ديسمبر عروضاً بمشاركة 1600 طائرة درون ترسم علم الإمارات ورموزها الوطنية، ويمكن مشاهدتها من "بلوواترز" و"ذا بييتش"، فيما يقدم فريق "فرسان الإمارات" عرضاً جوياً في "كايت بيتش" يوم 29 نوفمبر.

ويتضمن البرنامج حفلات غنائية مجانية للفنانة بلقيس والفنان محمد الشحي في "دبي فستيفال سيتي مول" يومي 1 و2 ديسمبر، وحفلاً للفنانة يارا في "سيتي ووك" يوم 2 ديسمبر، إلى جانب عروض للألعاب النارية والفنون الشعبية الإماراتية.

وتستضيف "سيتي ووك" قرية عيد الاتحاد من 1 إلى 3 ديسمبر، فيما ينظم "حتا وادي هب" يومي 2 و3 ديسمبر فعاليات خارجية وأنشطة عائلية وعروضاً حية، كما تقام احتفالات ثقافية وتراثية في مكتبة محمد بن راشد يوم 27 نوفمبر، وفعاليات في "دار وصل" و"القرية العالمية" وعدد من مراكز التسوق.

وتشارك معالم الإمارة في الاحتفالات بعروض ضوئية على "برج خليفة" أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وإضاءة "برواز دبي" بألوان علم الدولة يوم 2 ديسمبر، إلى جانب عروض في "نافورة دبي" و"فستيفال باي" تستحضر مسيرة الاتحاد وإنجازات الدولة.

ويشمل البرنامج فعاليات رياضية وعروض تسوق بتخفيضات تصل إلى 75% لدى المتاجر والمنصات المشاركة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، إضافة إلى مبادرة "نكهات الاتحاد" التي تقدم تجارب طعام مستوحاة من المطبخ الإماراتي من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

كما يقدم برنامج احتفالات دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 خيارات متنوعة للعائلات والسكان والزوار للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، من خلال فعاليات تنتشر في مختلف أنحاء الإمارة، وتتيح لهم قضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بما تقدمه دبي من تجارب ثقافية وتراثية وترفيهية.