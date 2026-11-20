دبي في 20 نوفمبر/ وام / ناقش سبعة خبراء دوليين أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الإنسان والمجتمعات، من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والهوية الإنسانية، وإطالة العمر بصحة وسلامة، ومستقبل العلاقات الاجتماعية والمعرفة والحوكمة العالمية، وذلك خلال جلسة بعنوان “3 دقائق.. 3 شرائح.. 3 إشارات مستقبلية.. 3 أسئلة حول المستقبل”، ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026.

واستعرض المشاركون رؤاهم حول أبرز التغيرات المرتقبة، وأهمية تطوير نماذج جديدة للتعامل مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

وطرحت جوانا ليبور تساؤلات بشأن مستقبل الوظائف وعلاقة الإنسان بالعمل، مشيرة إلى أن نحو 7% من القوى العاملة العالمية تواجه خطر الاستبدال بالذكاء الاصطناعي، وداعية إلى إعادة التفكير في الأنشطة والتجارب الإنسانية التي تسهم في تشكيل هوية الأفراد.

من جانبه، أكد الدكتور سهيل عناية الله أهمية إعادة التفكير في منظومة الحوكمة العالمية، داعياً إلى تطوير نموذج أكثر شمولاً يضع الإنسان والمجتمعات في صميم أولوياته، ويركز على التعافي وإحداث الأثر الإيجابي.

واستعرضت روان البنداري ظاهرة روبوتات الأحزان المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، والتي تتيح محاكاة أصوات وصور الأشخاص الراحلين، مشيرة إلى ما تثيره هذه التطبيقات من تساؤلات حول مستقبل العلاقات الإنسانية والتعامل مع الفقد.

وتناول ستيفن كيني مستقبل إطالة العمر، مؤكداً أهمية التركيز على قضاء سنوات أطول بصحة وسلامة، بدلاً من الاكتفاء بزيادة متوسط العمر، إلى جانب تطوير نماذج اقتصادية ومجتمعية تستفيد من قدرات كبار السن وخبراتهم.

وناقشت أولغا تاراسوف مفهوم “ندرة المعرفة” في ظل تزايد المحتوى المنشور باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية تعزيز القدرة على التمييز بين وفرة المعلومات وعمق المعرفة.

وأكد تايس برادو أهمية تطوير “الذكاء الحدسي” لدى القيادات المستقبلية، بما يعزز قدرتها على فهم المواقف واستشراف الأنماط التي قد لا تكشفها البيانات وحدها.

وتناولت شيريل دوينغ أهمية الهدوء والسكون في عصر التدفق المستمر للمعلومات، داعية إلى إعادة النظر في مفهوم الرفاهية ودور التأمل في تحسين جودة الحياة.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية استشراف المستقبل من زوايا متعددة، وتعزيز جاهزية الأفراد والمؤسسات للتعامل مع المتغيرات العالمية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر توازناً واستدامة يتمحور حول الإنسان.