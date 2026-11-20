الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / احتفت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة باليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة خلال حفل أقيم اليوم في منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء بحضور وفد عُماني وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والجمركية من البلدين وسط أجواء احتفالية جسّدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع الإمارات وعُمان.

حضر الحفل محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة والعميد محيي الدين بن هلال البوسعيدي مدير عام الجوازات والأحوال المدنية والعميد علي بن حسن البلوشي قائد شرطة محافظة شمال الباطنة إلى جانب أعضاء اللجنة التنظيمية وممثلي الجهات الحكومية والأمنية والجمركية وعدد من الضباط والمسؤولين والأعيان والضيوف من الجانبين.

وشكّل العرض الجوي الذي قدمه فريق "فرسان الإمارات" إحدى أبرز محطات الاحتفال حيث زيّنت طائرات الفريق سماء مدينة كلباء بتشكيلات استعراضية مبهرة رسمت بألوان العلم العُماني لوحة وطنية عبّرت عن مشاعر المحبة والتقدير التي تكنّها دولة الإمارات لسلطنة عُمان وشعبها الشقيق.

واستُهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات والسلام السلطاني لسلطنة عُمان بمشاركة الفرقة الموسيقية التابعة لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي أن العلاقات بين البلدين تستند إلى إرث راسخ أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والسلطان قابوس بن سعيد "طيّب الله ثراهما" وتتواصل مسيرته في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وأشار إلى أن احتفاء الشارقة بسلطنة عُمان ضيفَ شرف في الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب يعكس مكانتها الثقافية والحضارية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتاريخ السلطنة وتراثها والذي تجلّى في مؤلفات سموه وإصداراته التاريخية.

وأكد أن المنافذ الحدودية تمثل جسوراً للتواصل بين الشعبين وشرايين للتجارة والتنمية مشيداً بالتعاون الوثيق مع شرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة وما أثمر عنه من جهود لتطوير الخدمات وتيسير حركة المسافرين والبضائع وتعزيز الربط التجاري واللوجستي عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً تناول العلاقات التاريخية بين البلدين ومشاركة وطنية لطلبة مدرسة وادي الحلو بكلباء وقصيدة شعرية ألقاها الشاعر سيف النقبي إلى جانب عرض تراثي قدمته فرقة المزيود الحربية عكس جوانب من الموروث الشعبي الأصيل.

وفي ختام الحفل قدّم محمد الرئيسي إهداءات ثقافية من مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة شملت موسوعة تاريخ عُمان "سلطان التواريخ" إلى العميد محيي الدين بن هلال البوسعيدي وكتاب "قضية مسقط" والجلندي خالد بن سلطان القاسمي اللذان أُطلقا حديثاً خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى العميد علي بن حسن البلوشي كما قدّم ممثلو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ درعاً تذكارياً إلى الوفد العُماني تقديراً للتعاون المشترك بين الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية في البلدين.

وامتدت مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة إلى مختلف المنافذ الحدودية في إمارة الشارقة حيث شارك موظفو منافذ خطمة ملاحة والمدام ودبا الحصن في استقبال الأشقاء القادمين من سلطنة عُمان وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم في لفتة أخوية عكست مشاعر المودة والترحيب وأضفت أجواءً احتفالية على حركة العبور بين البلدين.