دبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد خبراء في مجالات العمارة والبيئة الحضرية والثقافة أهمية إعادة التفكير في تصميم مدن المستقبل، من خلال تعزيز التكامل بين الطبيعة والإنسان والبيئة المبنية، وتطوير مساحات حضرية مستدامة تدعم جودة الحياة والتفاعل المجتمعي وتحافظ على التنوع البيئي.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “كيف نصمم مدناً أقرب إلى الإنسان والطبيعة؟”، ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل 2026، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير نماذج حضرية تتجاوز المفاهيم التقليدية للتخطيط العمراني، وتتيح للطبيعة والهوية الثقافية والمجتمعات المحلية دوراً أكبر في تشكيل مستقبل المدن.

وقالت داليا حماتي، الأستاذة المساعدة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، إن المدن المستقبلية تتطلب إعادة النظر في النموذج الذي يضع الإنسان وحده في مركز التخطيط، داعية إلى تصور المدن بوصفها منظومات حية تتشارك فيها الكائنات المختلفة المساحات والموارد.

وأوضحت أن تصميم المدن ينبغي أن يوفر بيئة صحية للإنسان، مع إتاحة المساحات اللازمة للنظم الطبيعية والكائنات الحية، بما يعزز التوازن بين التنمية العمرانية والاستدامة البيئية.

وأكد تشاد أوبنهايم، مؤسس “أوبنهايم أركيتكتشر”، أن الطبيعة لا تقتصر على المساحات الخضراء، بل تشمل ارتباط الإنسان بالمحيط الطبيعي والأجرام السماوية والعناصر البيئية، مشيراً إلى أهمية استلهام الحضارات القديمة في تطوير تصاميم معمارية تتناغم مع الطبيعة.

وقالت آنا ليو، الشريكة المؤسسة لشركة “تونكين ليو”، إن مدينة المستقبل ينبغي أن تكون مساحة تعزز الأمان والتواصل وتبادل المعرفة بين السكان، وتوفر بيئة تحتضن المباني والطبيعة والأنشطة المجتمعية بصورة متكاملة.

واستعرضت داليا حماتي مشروعاً لإعادة تصميم ساحة المكتبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بوصفه نموذجاً لدمج النظم البيئية في العمارة، من خلال استخدام المواد المحلية وأنظمة البناء القابلة للتكيف، إلى جانب دراسة مواد مبتكرة، منها خرسانة مصنوعة من نوى التمر بوصفها بديلاً محتملاً للأسمنت التقليدي.

واقترح تشاد أوبنهايم تطوير سياسات تلزم المطورين بالمساهمة في توسيع المساحات الخضراء، فيما أكدت آنا ليو أهمية إدراك القيمة الاجتماعية والاقتصادية للطبيعة في التنمية الحضرية، مستعرضة تجارب لإعادة تأهيل المناظر الطبيعية والأنهار في الصين وتحويلها إلى مساحات تعزز الاستثمار والتنمية المجتمعية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة التعامل مع المدن بوصفها بيئات حية تتطور باستمرار، وتعزيز التعاون بين المعماريين والمخططين والمجتمعات لتصميم مدن أكثر استدامة وارتباطاً بالإنسان والطبيعة.