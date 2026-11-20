أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الأطفال هم أمل الإنسانيَّة ومستقبلها، وأنَّ حماية حقوقهم وصون كرامتهم واجبٌ دينيٌّ وأخلاقي وإنساني، مشددًا على أهميَّة توفير بيئة آمنة تضمن لكل طفل الحق في الحياة الكريمة والتَّعليم والرعاية الصحيَّة والنمو السليم، بما يُسهِم في بناء مجتمعات يسودها العدل والتَّسامح والسلام.

وأشار المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من نوفمبر من كلِّ عام، إلى أهميَّة تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات الدينيَّة والتعليميَّة والثقافيَّة والإعلاميَّة في حماية الأطفال وتنشئتهم على قيم الرحمة والتَّسامح واحترام التنوع والكرامة الإنسانيَّة، وتحصينهم من خطابات الكراهية والتطرف والتنمر ومخاطر الاستغلال في الفضاء الرقمي.

وأكد أهمية تبنِّي سياسات وبرامج فاعلة تضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في مقدمة الأولويات، وتضمن حصول جميع الأطفال على فرص عادلة في التعليم والرعاية والحماية دون تمييز.

وأشار مجلس حكماء المسلمين إلى أن وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، في أبوظبي عام 2019، أكَّدت أنَّ حقوق الأطفال في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية مسؤولية أخلاقية مشتركة، لا يجوز حرمان أي طفل منها، مشددًا على أنَّ حماية الطفولة هي حماية لمستقبل الإنسانية، وأنَّ بناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا يبدأ من ضمان حق كل طفل في الأمان والكرامة والحياة الكريمة.