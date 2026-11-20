العين في 20 نوفمبر/ وام / استعرضت جلسة بعنوان "متحف الأصوات" ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب، دور الأصوات في تشكيل الذاكرة الفردية والجماعية، وعلاقتها بالموسيقى والأدب والتراث الثقافي، وكيف يمكن للأصوات المرتبطة بالأماكن والأشخاص والمناسبات أن تستعيد ذكريات مضت عليها عقود.

واستضافت الجلسة علي العبدان، الباحث والناقد في التراث والفنون الشعبية، وأدارتها عائشة عيد المزروعي، مدير إدارة الفعاليات ومعارض الكتب بالمركز، إذ استعاد العبدان أصواتاً ارتبطت بطفولته في سبعينيات القرن الماضي، منها صوت المذيع أحمد زين العابدين في نشرات أخبار تلفزيون دبي، ومقدمات المسلسلات القديمة، مشيراً إلى أن استماعه إلى أحد الألحان بعد نحو أربعين عاماً أعاد إليه ذكريات تلك المرحلة كما تطرق إلى دور الموسيقى في تحفيز الذاكرة، مستشهدًا بتجارب توظف الأغاني القديمة لمساعدة كبار السن المصابين بضعف الذاكرة.

وأوضح أن الموسيقى شكّلت مصدر إلهام لمشاريعه الأدبية، لافتاً إلى أن مقطوعات الموسيقار الفرنسي كلود ديبوسي، ومنها "أرابيسك"، و"ضوء القمر"، ألهمته لكتابة مجموعة من القصص القصيرة، فيما أسهم تأثره بأغاني محمد عبد الوهاب القديمة في كتابة روايته "الأوتار القديمة". كما تناول العلاقة بين الأوزان العروضية والإيقاعات الموسيقية، مؤكداً خصوصية البناء الموسيقي لكل بحر شعري.

وانتقل العبدان إلى الأصوات المرتبطة بالحياة الإماراتية القديمة، مستعيداً نداءات الباعة في الأسواق الشعبية، وأصوات البحر والآبار، والفنون المصاحبة للأعراس، إلى جانب المشهد الصوتي لشهر رمضان، بما يتضمنه من مدفع إعلان ثبوت الهلال، ونداءات "المسحراتي"، والآذان وصلاة التراويح، وأكد أن اختلاف البيئات الساحلية والجبلية والزراعية والصحراوية أسهم في تنوع الموروث الصوتي الإماراتي.

وشهدت الجلسة تفاعلاً مع الجمهور حول الأصوات الجديرة بالحفظ للأجيال المقبلة، فقد اختارت إحدى المشاركات صوت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون ضمن متحف افتراضي لأصوات الإمارات.

وطرح العبدان تصوراً لمتحف يوثّق الأصوات والآلات الموسيقية الإماراتية وفق تصنيفات علمية، ويتيح التعرف إلى الحياة الاجتماعية والثقافية من خلالها، مع إمكانية استيعاب الإنتاجات الموسيقية الحديثة المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويستقطب مهرجان العين للكتاب في دورته الحالية 230 جهة عارضة، ويقدم أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية وفنية وترفيهية، موزعة على ثمانية محاور، بما يعزز حضور اللغة العربية والقراءة، ويبرز التراث الثقافي لمنطقة العين، ويدعم التواصل بين الأجيال.

ويندرج تنظيم المهرجان ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية في دعم النشر والإنتاج المعرفي وتعزيز مكانة العربية، انسجاماً مع توجهات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى صون التراث، وتنمية المشهد الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والمعرفة.