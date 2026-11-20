دبي في 20 نوفمبر / وام / أشاد اللواء ماريك بورون، القائد العام للشرطة الوطنية البولندية، بإمكانات منظومة الإنقاذ الجبلي و"فرقة الشجعان" ومستوى تطور الخدمات الشرطية الذكية في مركز شرطة حتا، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق له إلى المركز على هامش القمة الشرطية العالمية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع الوفد، الذي كان في استقباله العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، وعدد من ضباط المركز، على مهام "فرقة الشجعان" المتخصصة في الإنقاذ الجبلي، وإمكاناتها في التعامل مع حوادث الإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، والآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ مهامها، إلى جانب البرامج التدريبية التي يخضع لها أفراد الفرقة لتعزيز جاهزيتهم وكفاءتهم في التعامل مع حالات الطوارئ.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على خدمات مركز الشرطة الذكي والتسهيلات التي يوفرها للجمهور على مدار الساعة، ودور التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الشرطية وتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة تقديم الخدمات.

وأعرب اللواء ماريك بورون عن تقديره لإدارة مركز شرطة حتا، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الشرطية المتخصصة في تطوير العمل الأمني والشرطي وتعزيز التعاون الدولي المشترك.

من جانبه، أكد العميد مبارك الكتبي أن استقبال الوفد البولندي يأتي في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الشرطية، وإطلاع الوفود الدولية على التطورات في المجالات الأمنية والخدمية، مشيرا إلى حرص المركز على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات الشرطية الدولية.

وأضاف أن الزيارة أتاحت للوفد التعرف على تجربة "فرقة الشجعان" في الإنقاذ الجبلي، وما تتطلبه مهامها من مهارات متخصصة وجاهزية ميدانية، إلى جانب الاطلاع على منظومة الخدمات الذكية التي يقدمها المركز.