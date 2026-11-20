دبي في 20 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية نتائج الجوائز التربوية المحلية لعام 2026، التي أسفرت عن 50 فائزا من أصل 226 مشاركة توزعت على ست فئات شملت المؤسسات الداعمة للتعليم، والمدرسة المتميزة، والتربوي المتميز، والمعلم المتميز، والطالب الجامعي المتميز، والطالب المتميز.

وسجلت دورة العام الجاري نمواً مقارنة بعام 2025، مع ارتفاع إجمالي المشاركات من 189 إلى 226 مشاركة، وزيادة عدد الفائزين من 41 إلى 50 فائزاً؛ إذ تصدرت جائزة الطالب المتميز القائمة بـ152 مشاركة و35 فائزاً، تلتها جائزة المعلم المتميز بـ29 مشاركة و3 فائزين، وجائزة الطالب الجامعي المتميز بـ18 مشاركة و5 فائزين، وجائزة التربوي المتميز بـ13 مشاركة وفائزين اثنين، وجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم بـ11 مشاركة و4 فائزين، فيما شهدت جائزة المدرسة المتميزة 3 مشاركات وفائزاً واحداً.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن نتائج دورة 2026 تعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنوع النماذج المتميزة عبر مختلف مكونات المنظومة التعليمية، من الطلبة والمعلمين والتربويين إلى المدارس والمؤسسات الداعمة للتعليم، موضحا أن التميز التربوي يمثل ثمرة عمل متكامل، وأن تطوير التعليم يرتبط بقدرة كل عنصر في المنظومة على الارتقاء بأدائه وتحقيق أثر ملموس في بيئته التعليمية.

وأشار معاليه إلى أن دقة معايير جوائز المؤسسة وجودتها تجسدان مسيرة متواصلة من التطوير والتحسين أثمرت بناء منظومة متكاملة من المؤشرات تتسم بالوضوح والشمولية والموثوقية، وتعزز عدالة التقييم وشفافية التحكيم، بما أتاح رصد الممارسات والإنجازات الجديرة بالتقدير وإبراز النماذج القابلة للاستفادة من خبراتها في تطوير الأداء التعليمي، مهنئا الفائزين في دورة هذا العام ومثمناً جهودهم وإنجازاتهم التي تعكس التزاماً حقيقياً بالتميز والتطوير المستمر.

وفازت بجائزة المؤسسات الداعمة للتعليم أربع جهات، ضمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن مبادرة "المسعف المدرسي"، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي عن مبادرة "حماية مستدامة"، والهيئة العامة للطيران المدني عن مبادرة "تطوير الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في الطيران المدني"، ومجلس أبوظبي الرياضي عن مبادرة "أكتيف هب".

وحصدت مدارس التكنولوجيا التطبيقية - فرع الفجيرة للبنين، بإدارة أمل راشد خلف الزعابي، جائزة المدرسة المتميزة، فيما نال جائزة التربوي المتميز كل من العقيد عبدالله سالم راشد سيف السويدي، مدير مكتب مدارس حماية ومدير نطاق في مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، ونادية سعيد سالم حسن الكعبي، رئيسة قسم المواد العربية في مدرسة الغيث للتعليم الأساسي - الحلقة الأولى، وفاز بجائزة المعلم المتميز كل من سارية عبدالرحمن عائشة من مدرسة العزة، وناهد محمد سعيد أبو غنيم من مدرسة أم المؤمنين - الحلقة الثالثة للبنات، وفراس أحمد شواخ من مدارس الإمارات الوطنية.

وشهدت جائزة الطالب الجامعي المتميز فوز خمسة طلبة في المجالين الأكاديمي وغير الأكاديمي؛ إذ فازت في المجال الأكاديمي كل من شما محمد حفيت حميد الكندي من كلية القانون بجامعة كلباء، ونسيمة محمد هلال محمد هلال من جامعة عجمان، وإسراء السيد حسن علي من كلية الصيدلة بجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بينما فاز في المجال غير الأكاديمي كل من مليحة عالم محمد صديق عالم من جامعة دي مونتفورت دبي، وطارق أسعد فتحي النحال من جامعة العين.

واستحوذت جائزة الطالب المتميز على العدد الأكبر من الفائزين في الدورة بواقع 35 طالباً وطالبة من أصل 152 مشاركة، توزعوا بين 22 فائزاً في المجال الأكاديمي و13 فائزاً في المجال غير الأكاديمي، وينتمون إلى مدارس حكومية وخاصة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بما يعكس اتساع المشاركة وتنوع المؤسسات التعليمية الممثلة في هذه الفئة.

وتندرج الجوائز التربوية المحلية ضمن منظومة جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الرامية إلى تقدير الأداء المتميز في القطاع التعليمي، وتحفيز الطلبة والمعلمين والتربويين والمدارس والمؤسسات الداعمة للتعليم على تطوير الممارسات والإنجازات التي تسهم في الارتقاء بالبيئة التعليمية.