الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / فاز الشارقة على كلباء 3-0، اليوم، خلال المباراة التي أقيمت في استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة، فيما توقف رصيد كلباء عند 8 نقاط.

وسجل ثلاثية الشارقة كل من دومبيا في الدقيقة 11، ولابا كودجو هدفين في الدقيقتين 82 و87.

وضمن الجولة ذاتها، فاز شباب الأهلي على عجمان 3-1، خلال المباراة التي أقيمت في استاد راشد بدبي.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد عجمان عند 10 نقاط.

سجل ثلاثية شباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 15، وجويلهرم دا سيلفا في الدقيقة 27، وجانواه جويفارا ماركيلو في الدقيقة 97، فيما أحرز ليذييري سيلفا هدف عجمان في الدقيقة 72.