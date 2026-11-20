دبي في 20 نوفمبر / وام / أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل على تطوير بنية تحتية لا تقتصر على تلبية احتياجات الحاضر، بل تستشرف أيضا فرص المستقبل، مشيرا إلى أن استثمارات الدولة في البنية التحتية تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير مدن أكثر ذكاء واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأن معرض "الخمسة الكبار العالمي" يجمع الخبرات والابتكارات اللازمة للمساهمة في رسم ملامح مستقبل البيئة العمرانية.

ويستقطب المعرض في دورته السابعة والأربعين بدولة الإمارات، التي تنطلق الأسبوع المقبل في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر الجاري، أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض مجموعة واسعة من مواد البناء والمعدات وأنظمة المباني والخدمات المتخصصة، في وقت تواصل فيه الدولة وأسواق المنطقة الأوسع الاستثمار في البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الحضرية، حيث يتيح الحدث على مدار أربعة أيام فرصاً لاستكشاف المنتجات والحلول والتواصل بين المشترين والموردين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لمقارنة الحلول المتاحة وبناء شراكات جديدة.

ويستضيف المعرض هذا العام، انطلاقاً من الأهمية المتزايدة للحوار الاستراتيجي في تحقيق الأهداف الاقتصادية، ثلاث قمم قيادية تجمع ممثلين عن الجهات الحكومية وصناع القرار لمناقشة الأولويات القيادية، وتطوير مدن صالحة للعيش وقادرة على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب التكنولوجيا والابتكار، كما يقدم برنامج "حوارات الخمسة الكبار" (Big 5 Talks)، المعتمد ضمن برامج التطوير المهني المستمر (CPD)، جلسات معرفية تتناول اشتراطات وأنظمة البناء والحماية من الحرائق وغيرها من الموضوعات المتخصصة.

وتعقد على هامش الفعاليات ورشة عمل مشتركة بين معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، مخصصة للمشاركين المدعوين فقط، تجمع ممثلين عن البرنامج، وجامعة الدول العربية، ووحدات الأوزون الوطنية من منطقة غرب آسيا، لمناقشة تنفيذ تعديل كيغالي واستخدام مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.

وتضم قائمة المشاركين شركات عالمية بارزة، من بينها "Liebherr" و"Bauer" و"SANY" و"Zamil Steel" و"Honeywell" و"Soudal"، إلى جانب شركات تشارك للمرة الأولى مثل "Midea" و"Doosan Engines" و"Einhell" و"Reynaers" و"Innovo Group".

وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة "Innovo Group"، إن الابتكار لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التعقيدات المتزايدة التي تشهدها البيئة العمرانية، موضحا أن تطوير أصول أكثر أماناً واستدامة وكفاءة في الأداء لا يعتمد على تبني التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب بناء البنية التحتية والقدرات والجاهزية اللازمة لتطبيقها على نطاق واسع، وأعرب عن تطلع المجموعة، بصفتها شريك الابتكار في قطاع الإنشاءات للمعرض، إلى التواصل مع قادة القطاع وتبادل الرؤى والخبرات والمساهمة في النقاشات التي ترسم ملامح مستقبل البيئة العمرانية في دولة الإمارات.

وتحظى تكنولوجيا البناء والتشييد بحضور بارز في "عالم البناء الرقمي" (Digital Construction World)، حيث تستعرض شركات من بينها "ePROMIS" و"Benetics AI" و"Fibreson" و"In4Velocity" حلولاً متخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات والأنظمة الرقمية وبرمجيات البناء والمباني الذكية، فيما توفر "مدينة الشركات الناشئة" (Startup City) منصة تربط الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا البناء والتشييد (ConTech)، والتكنولوجيا العقارية (PropTech)، وتكنولوجيا البنية التحتية (InfraTech)، والتقنيات البيئية (EarthTech) - ومن بينها "Azraq" و"Fidchem" و"Forensica" و"Sythentica" و"Signax" - بالمطورين والمستثمرين والقيادات الحكومية الباحثين عن حلول جديدة لرفع الإنتاجية وتبسيط العمليات التشغيلية.

ويعود "مسار الأثر العالمي للخمسة الكبار" (Big 5 Global Impact Trail) على أرض المعرض ليتيح للزوار التعرف على الموردين الذين يقدمون حلولاً تدعم تنفيذ المشاريع بأساليب أكثر استدامة؛ إذ تستعرض شركة "Al Masaood" بطارية "Instagrid ONE" المحمولة التي تلغي الانبعاثات والضوضاء الناتجة عن استخدام المولدات في مواقع العمل، وتقدم شركة "Comus" طلاء "Izi R" المصنوع من الزجاج الأمامي للسيارات المعاد تدويره ومخلفات الرخام، كما تعرض شركة "Cosaint Solutions" تقنية "Frigi-Tech" لتقليل الاحتكاك داخل ضواغط أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وخفض استهلاك الطاقة، بينما تستعرض شركة "Unidome Deutschland" نظاماً للبلاطات الخرسانية المفرغة يستخدم عناصر من البلاستيك المعاد تدويره لتقليل كميات الخرسانة والصلب المستخدمة.

وأوضحت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في شركة "dmg events"، أن الأولويات التي تواجه قطاع البناء والتشييد تتمثل في تنفيذ المشاريع بكفاءة، وتحسين أداء الأصول، وتعزيز القدرات، والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا، مشيرة إلى أن النقاشات والأنشطة التجارية في المعرض، الذي فُتح باب التسجيل للمشاركة فيه عبر موقعه الإلكتروني (www.big5global.com)، ستعكس القرارات التي يتعين على الشركات اتخاذها للحفاظ على قدرتها التنافسية وتلبية المتطلبات المتغيرة في أسواق المنطقة.