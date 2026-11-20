دبي في 20 نوفمبر /وام/ استعرض ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن “ستارز”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”، دور الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تطوير مدن أكثر استدامة وملاءمة للإنسان، من خلال تحسين التخطيط الحضري وتعزيز السلامة المرورية وحماية التنوع البيولوجي.

وأكد باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “MIT” أهمية وضع الإنسان في صميم التخطيط الحضري، وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير بيئات عمرانية تستجيب لاحتياجات المجتمعات، وتعزز قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتناولت المناقشات أهمية التعامل مع المدن بوصفها بيئات حية تتطور باستمرار، بما يستدعي الاعتماد على البيانات والأبحاث المستمرة لفهم التحولات الحضرية وتحسين جودة الحياة.

واستعرض الباحثون تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وبيانات المركبات المتصلة ومنصة “غوغل” لبيانات التنقل، في تطوير مؤشرات دقيقة للسلامة على الطرق، وإعادة تصميم الشوارع ورسم خرائط الأرصفة، بما يعزز سلامة السائقين والمشاة وسهولة التنقل.

كما سلط الملتقى الضوء على تجارب دبي وأبوظبي في توظيف البيانات والأبحاث المستمرة لتطوير مدن أكثر ملاءمة للمشاة، وتعزيز الاستدامة البيئية والتخطيط الحضري المستجيب للتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، استعرضت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تجربة الإمارة في توظيف الذكاء الاصطناعي وبيانات التنقل ومراقبة درجات الحرارة، لدعم التخطيط الحضري وتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بجودة الحياة.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز الروابط الإنسانية داخل المدن، حيث استعرضت تجربة “مدينة سيؤول” نموذجاً يجمع بين الأرشيفات الفوتوغرافية التاريخية وتقنيات الذكاء الاصطناعي البصري وبيانات التنقل، بهدف تحليل تفاعل السكان مع المساحات العامة وتطور النسيج الحضري.

كما بحث المشاركون إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في تتبع أنماط الحياة البرية ورسم خرائط الممرات البيئية، بما يساعد المخططين الحضريين على تصميم مساحات تسمح بازدهار الإنسان والطبيعة معاً، وتوفر بيئات داعمة للملقحات والحشرات والنباتات المحلية.

وأكدت المناقشات أهمية دمج الطبيعة في التخطيط الحضري، وتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد التنوع البيولوجي وحمايته، بما يعزز قدرة المدن على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.