دبي في 20 نوفمبر / وام / وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومبادرة "بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة" مذكرة تفاهم لتأسيس إطار رسمي للتعاون من أجل تعبئة الموارد، وتوسيع نطاق الحلول الحضرية الخضراء، وتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الضعيفة في المدن عبر الجنوب العالمي، وذلك خلال فعالية ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقدة في أنطاليا بتركيا، في خطوة مهمة نحو تحويل سياسات المناخ إلى عمل ملموس.

وجاء توقيع المذكرة إلى جانب سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى في ختام مشاركة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مؤتمر الأطراف (COP31)، ضمن خطوات متكاملة تؤكد التزام المنظمة بترجمة الطموح المناخي العالمي إلى إجراءات قابلة للتمويل وشاملة، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الدعم الموجه للدول النامية، بما يعكس دور المنظمة في تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وترأس معالي سعيد محمد الطاير وفدا رفيع المستوى من المنظمة، ضم المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأعضاء مجلس الإدارة كلاً من سعادة أحمد بطي المحيربي، وسعادة حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وسعادة عبدالكريم أحمد المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس مروان بن حيدر، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، في كلمته الافتتاحية خلال توقيع مذكرة التفاهم، عن تقديره لحكومة كينيا ولجميع شركاء المبادرة على قيادتهم الحثيثة ودورهم الريادي في دفعها إلى الأمام، مؤكدا أن المدن تواجه ضغوطا متصاعدة نتيجة موجات الحرارة الشديدة والفيضانات وشحّ المياه، وأن تبعات ذلك تقع بصورة غير متكافئة على المجتمعات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها سكان المستوطنات العشوائية.

وأوضح معاليه أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم هذه المبادرة التي انطلقت خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي عام 2019، بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة في المدن والمستوطنات العشوائية من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن المنظمة مستعدة، عبر منصتها العالمية، لتسخير خبراتها في خدمة هذا الهدف من خلال تيسير تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون التقني، وربط الأولويات الوطنية بشركاء التمويل والمستثمرين المحتملين.

وقال معاليه: هدفنا المشترك أن نحوّل هذه الأولويات إلى مشاريع جاهزة للاستثمار تسهم في تحسين حياة الناس"، داعياً الدول والشركاء المشاركين إلى تحديد فرص تعاون ملموسة، ودعم المرحلة المقبلة من تنفيذ مبادرة "بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة.