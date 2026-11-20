دبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد الدكتور جوليان بليكر، كبير مسؤولي الخيال في مختبر “نير فيوتشر”، أن استكشاف المستقبل يتطلب تجاوز أنماط التفكير التقليدية والأفكار المألوفة، وتنمية الفضول والملاحظة والخيال، باعتبارها أدوات عملية تتيح للأفراد اكتشاف إمكانات جديدة والمشاركة في تشكيل مستقبل أكثر تنوعاً وابتكاراً.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “كيف نجعل استكشاف المستقبل أكثر متعة؟”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”، حيث استعرض بليكر أساليب مبتكرة تساعد الأفراد على تصور مستقبل لم تتشكل ملامحه بعد، حتى في غياب الخرائط والمفاهيم واللغة التي تصف ما يمكن اكتشافه.

وطرح بليكر تساؤلاً حول كيفية استكشاف الإمكانات المستقبلية عندما لا تتوافر أدوات واضحة لتحديدها، مشيراً إلى أن القدرة على تجاوز الافتراضات السائدة والنظر إلى العالم من زوايا مختلفة تمثل مدخلاً أساسياً لاكتشاف فرص واحتمالات جديدة.

وأوضح أن الفضول والملاحظة والخيال ليست مجرد مفاهيم نظرية، بل ممارسات يومية يمكن للجميع تبنيها وتوظيفها في إعادة التفكير بالتحديات القائمة، وتطوير حلول وأفكار مبتكرة.

وأكد أن الأفراد يسهمون بصورة مباشرة في تشكيل المستقبل من خلال ما يلاحظونه ويطرحونه من أسئلة وما يبتكرونه من أفكار، لافتاً إلى أن استشراف المستقبل لا يقتصر على الخبراء والمتخصصين، بل يمثل ممارسة متاحة للجميع.

وشجعت الجلسة المشاركين على التعامل مع استكشاف المستقبل بوصفه تجربة تفاعلية وإبداعية، تتيح إعادة النظر في الواقع الحالي وتخيل سيناريوهات مختلفة، بما يعزز دور الإنسان في صناعة التغيير واستكشاف الفرص المستقبلية.