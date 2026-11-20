دبي في 20 نوفمبر/ وام / أكد خبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم واستشراف المستقبل أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز القدرات المعرفية للإنسان، مع الحفاظ على مهارات التفكير النقدي والإبداع والفضول، وذلك خلال جلسة بعنوان “كيف نستفيد من الذكاء الاصطناعي من دون أن نتوقف عن التفكير؟”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”.

وناقشت الجلسة التحولات التي يشهدها مستقبل التعلم والتفكير وحل المشكلات، في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأهمية الاستفادة من إمكاناتها دون الاعتماد الكامل على الإجابات والحلول الجاهزة.

وأكدت أدارتها أنجيكو كامو، المؤلفة والمتخصصة في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، ضرورة التعامل الواعي مع التطورات التقنية، والاستمرار في تنمية الفضول والتفكير النقدي والحكم السليم والإبداع، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في دعم القدرات الإنسانية.

من جانبها، أوضحت إيما باتشي، المتخصصة في تحليل الخطوط، أن الإجابات الفورية التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي تختصر الوقت، لكنها تستدعي تطوير قدرة الإنسان على التعامل مع الكم المتزايد من المعلومات والبيانات، والاستفادة من رحلة التعلم والتجربة، وليس التركيز على النتائج النهائية وحدها.

وأكدت أهمية النظر إلى الأخطاء والتجارب غير الناجحة باعتبارها جزءاً من عملية اكتساب المعرفة وتطوير المهارات، مشيرة إلى ضرورة تعزيز قدرة الإنسان على التعلم المستمر والتكيف مع التحولات التكنولوجية.

وأكدت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، أن التعلم الحقيقي يتطلب التجربة والخطأ والصبر، مشددة على أهمية المحافظة على المهارات الإنسانية في ظل التوسع في استخدام التقنيات الحديثة.

وأوضحت أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ينبغي أن تتم بصورة متوازنة، تتيح تحسين الأداء دون التأثير على المهارات الشخصية والقدرات الفكرية والإبداعية.

وتناول المشاركون مستقبل المسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي، وأهمية تنويع المهارات والخبرات وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من الاقتصار على التخصصات الضيقة.

وأكدت الجلسة ضرورة وضع الإنسان في محور القرارات المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل والحياة اليومية، بما يضمن الاستفادة من التطور التكنولوجي في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.