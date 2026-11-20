بروكسل في 20 نوفمبر / وام / اتفق رئيس الوزراء البريطاني وقادة الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عقب قمتهم في بروكسل اليوم الجمعة، على إطلاق شراكة رقمية تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتطوير التعاون التجاري وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وتكثيف التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وتعزيز إدارة الحدود، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج لتبادل الشباب بين الجانبين، والترحيب بمشاركة بريطانيا في برنامج "إيراسموس+" اعتباراً من عام 2027.

وأكد الجانبان، في البيان، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، مشددين على مواصلة دعم أوكرانيا سياسياً وعسكرياً ومالياً، وتعزيز أمن أوروبا ومواجهة التهديدات السيبرانية والهجينة، فضلا عن دعم الاستقرار في الشرق الأوسط والتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين.