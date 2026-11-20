دبي في 20 نوفمبر/ وام / ناقش خبراء في قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية مستقبل تقنيات التشغيل الذاتي ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وتسريع حركة التجارة وتطوير منظومات نقل البضائع، وذلك خلال جلسة بعنوان “المدينة ذاتية الحركة”، ضمن فعاليات “أسبوع دبي للمستقبل 2026”.

وشارك في الجلسة البروفيسور بول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أوكسيا” البريطانية، وإبراهيم النجار، نائب الرئيس الأول لتقنية المعلومات في “دي بي ورلد” بدول مجلس التعاون الخليجي.

وركزت المناقشات على الانتقال المتسارع لتقنيات التنقل الذاتي من مرحلة التجارب إلى التطبيقات التشغيلية واسعة النطاق، واستعراض الفرص التي تتيحها الأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية ومرونتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة العالمية.

وأكد إبراهيم النجار أن تقنيات التشغيل الذاتي تمثل خطوة مهمة نحو بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وموثوقية، وتسهم في ضمان انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضح أن ميناء جبل علي يشكل منصة لتطوير واختبار الجيل المقبل من الحلول اللوجستية ذاتية التشغيل، في ظل تشغيل أكثر من 900 مركبة ضمن بيئة عمل متكاملة، تتيح اختبار التقنيات وتطويرها في ظروف تشغيلية حقيقية قبل توسيع نطاق استخدامها عبر شبكة “دي بي ورلد” العالمية، التي تضم أكثر من 60 ميناء ومحطة حول العالم.

وأشار إلى أن هذه التقنيات تفتح آفاقاً جديدة لتطوير مهارات الكوادر البشرية، وتعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار اللوجستي.

من جانبه، أكد بول نيومان أن مستقبل الخدمات اللوجستية يعتمد على بناء منظومات تشغيلية ذكية وقابلة للتوسع، قادرة على تحويل المركبات الصناعية إلى قوة عمل رقمية ذاتية التشغيل، تعمل بكفاءة وأمان في البيئات التشغيلية المعقدة.

وأوضح أن التعاون بين مطوري التكنولوجيا ومشغلي البنية التحتية يمثل عاملاً رئيسياً لتسريع اعتماد الحلول الذاتية وتحويلها إلى تطبيقات تجارية ذات أثر ملموس.

وتناولت الجلسة التحديات المرتبطة بدمج المركبات ذاتية القيادة ضمن الأنظمة التشغيلية الحالية، بما يشمل الأطر التنظيمية ومتطلبات السلامة والاعتمادية وبناء الثقة في هذه التقنيات.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والبنية التحتية والسياسات التنظيمية والقدرات البشرية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ونمو الاقتصاد المستقبلي.