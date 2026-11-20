عجمان في 20 نوفمبر/ وام / اختَتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، فعاليات "هاكاثون عجمان للأعمال"، الذي انطلق في 16 نوفمبر 2026 بفندق عجمان سراي، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من 3 مؤسسات تعليمية، توزّعوا على 7 فِرق طلابية بإشراف 4 مشرفين أكاديميين، وأسفَر عن تطوير 7 مشاريع رقمية مبتكرة تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الاقتصادي في الإمارة.

وجاء الهاكاثون ضمن جهود الجهتين لتعزيز منظومة الابتكار التشاركي والمجتمعي، وتوظيف الطاقات الشبابية في تطوير حلول رقمية قائمة على تحليل البيانات استشراف المستقبل، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستفادة من البيانات المفتوحة في دعم التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.

وركّز الهاكاثون على ابتكار نماذج اقتصادية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لحركة تأسيس الأعمال في إمارة عجمان، من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى مقترحات تقنية قابلة للدراسة والتطوير، تسهم في فهم المتغيرات الاقتصادية، واستشراف الفرص الاستثمارية، ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

وشهدت الفعالية تنافساً بين الفرق الطلابية المشاركة، حيث حصدت جامعة عجمان المركز الأول، فيما حلّت كليات التقنية العليا في المركز الثاني، تقديراً للمشاريع والأفكار المبتكرة التي قدّمها الطلبة لمعالجة التحديات الاقتصادية المستقبلية باستخدام الحلول الرقمية.

وأسفرت مخرجات الهاكاثون عن تقديم 7 مشاريع رقمية مبتكرة، تشكّل رصيداً معرفياً وتقنياً يمكن الاستفادة منه في بلورة المبادرات والاستراتيجيات والخطط المستقبلية لكل من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الحكومية والتعليمية، ويربط المخرجات الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للقطاع الاقتصادي.

ويجسّد "هاكاثون عجمان للأعمال" التزام الجهتين بترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين الكفاءات الشابة من الإسهام في تطوير الحلول الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز الشراكات المعرفية والمجتمعية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويواكب تطلعات إمارة عجمان نحو اقتصاد أكثر ابتكاراً واستدامة وتنافسية.