أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أكدت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في "ألف للتعليم"، أن الأطفال هم ركيزة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن مستقبل كل طفل يبدأ من ضمان حقه في تعليم يراعي احتياجاته الفردية، ويمنحه المساحة للنمو والتعلم وتحقيق إمكاناته.

وقالت اليماحي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، إن "ألف للتعليم" تؤمن بأن الأطفال لا يتعلمون جميعاً بالطريقة نفسها؛ فلكل طفل وتيرته الخاصة، ونقاط قوته، وما يحتاج إليه من دعم، فقد يتقدم أحدهم سريعاً في الرياضيات، بينما يحتاج آخر إلى وقت أطول لترسيخ مفهوم علمي، وهنا تبرز أهمية التعليم الذي يتكيف مع احتياجات المتعلم، ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلمين على متابعة تقدم كل طالب وتقديم الدعم المناسب له.

وأكدت أن مسؤوليتنا لا تقتصر على توفير مقعد دراسي، بل تمتد إلى بناء تجربة تعليمية تتيح لكل طفل التقدم، وتمنحه ما يحتاج إليه عندما يواجه صعوبة، وتوفر له فرصاً جديدة حين يكون مستعداً لخوض تحدٍ أكبر، فالتعليم العادل هو الذي يفتح الطريق أمام كل طفل، ويمنحه فرصة حقيقية للنجاح.

وأضافت: نحن في "ألف للتعليم" نؤمن بأن تحقيق تقدم أكاديمي ملموس ومستدام يحتاج إلى التزام طويل الأمد، وتعاون وثيق بين الحكومات والمدارس والأسر، وقياس للنجاح يستند إلى ما يحققه الطلاب من تقدم حقيقي في تعلمهم.

وأشارت إلى أن أطفال اليوم هم قادة مجتمعاتنا واقتصاداتنا غداً، وأن الاستثمار في تعليم يراعي طريقة تعلم كل طفل، ويعينه على اكتشاف قدراته وتطويرها، هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً لمجتمعاتنا وأوطاننا.