أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / احتفى نادي أبوظبي لألعاب القوى بلاعبات النادي الفائزات بجائزة أفضل فريق رياضي نسائي في الدورة العاشرة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2026.

حضر اللقاء في مجلس ربدان، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وخالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتورة مريم أنس المطروشي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والدكتورة لطيفة العبدولي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الرياضي رئيسة لجنة المرأة، وريم البريكي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وأعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور اللاعبات.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، إن هذه الجائزة برمزيتها الكبيرة وهي تحمل اسم الداعمة والراعية والملهمة للمرأة الإماراتية، تحققت بجهود كبيرة وإنجازات عظيمة من لاعبات مبدعات، نجحن بحصد 148 ميدالية، و18 كأساً.

وأكد الزعابي أن الفوز بالجائزة جاء بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد ألعاب القوى، والتعاون الإيجابي بين منظومة العمل في النادي على كافة المستويات الإدارية والفنية، وحرص أولياء الأمور على تحفيز الإبداع، وغرس روح المثابرة في نفوس اللاعبات.

وأوضح أن الجائزة تمثل دافعا وحافزا نحو إنجازات أخرى جديدة في البطولات المحلية والخارجية، ومحطة نوعية تسهم في تطوير الأداء، وتعزيز جودة العمل وفق الاستراتيجيات والخطط الطموحة، وتبني آفضل الممارسات في عمل النادي.

ودعت ريم البريكي إلى المحافظة على الإنجازات المحققة، وروح التميز ومتابعة العمل والاستعداد للمنافسات، والحرص على الارتقاء بالمستويات الفنية، وتعزيز روح الفريق الواحد.