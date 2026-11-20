أم القيوين في 20 نوفمبر/ وام / عززت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جهودها في دعم استقرار الأسرة وترسيخ التماسك المجتمعي خلال عام الأسرة 2026، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج توعوية ومجتمعية استهدفت تعزيز الأمن الأسري، ونشر ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، وتوطيد الشراكة بين المؤسسة الشرطية وأفراد المجتمع، تجسيداً لنهج دولة الإمارات في جعل الأسرة أساساً لاستقرار المجتمع وركيزة رئيسية للتنمية المستدامة.

وتؤكد المبادرات التي نفذتها القيادة العامة خلال عام الأسرة 2026 أهمية تكامل الجهود الأمنية والمجتمعية في ترسيخ بيئة أسرية آمنة ومستقرة، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ينعم بالأمن والاستقرار وجودة الحياة.

وأكد العقيد ماجد محمد راشد المعلا نائب مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لأمن المجتمع واستقراره، وأن المحافظة على تماسكها وتعزيز حمايتها تأتيان في صميم أولويات العمل الشرطي والمجتمعي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن الأمن الأسري يشكل أحد المرتكزات الرئيسية للأمن المجتمعي وجودة الحياة.

وقال إن المبادرات التي نفذتها القيادة العامة خلال عام الأسرة 2026 تعكس التزامها بتعزيز دورها الوقائي والتوعوي، وتوسيع نطاق شراكتها مع مختلف فئات المجتمع، من خلال برامج تستهدف ترسيخ الترابط الأسري، وتعزيز القيم الإيجابية، ونشر الوعي بأهمية المسؤولية المشتركة في حماية الأسرة والمحافظة على استقرارها.

وأضاف أن القيادة العامة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير دور الشرطة المجتمعية وتعزيز التواصل المباشر مع الأسر، انطلاقاً من إيمانها بأن الأمن مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الأجهزة الشرطية والمؤسسات المجتمعية والأفراد، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة الوقاية والتوعية، بما يعزز استدامة الأمن والاستقرار المجتمعي.

وفي إطار مبادراتها الداعمة للأسرة، نفذت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ثلاث مبادرات مجتمعية، بعنوان "يداً بيد نحو أسرة آمنة"، و"دور الشرطة المجتمعية في ترسيخ الترابط الأسري"، و"التعايش المجتمعي"، بهدف تعزيز العلاقات الأسرية الإيجابية، وترسيخ قيم التعاون والتسامح والتكافل، وإبراز الدور الوقائي للشرطة في دعم استقرار الأسرة وحماية النسيج الاجتماعي.

وركزت المبادرات على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التحديات الأسرية والاجتماعية، وتأكيد أهمية التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية والأسر، بما يسهم في بناء بيئة مجتمعية قائمة على الثقة والتفاهم والمسؤولية المشتركة.

وفي جانب التواصل المجتمعي، شاركت القيادة العامة في 10 مجالس اجتماعية، شملت مجالس العزاء ومناسبات الأفراح، في إطار حرصها على تعزيز حضورها بين أفراد المجتمع ومشاركتهم مناسباتهم المختلفة، وتوطيد العلاقات الإنسانية والاجتماعية التي تعكس أصالة القيم الإماراتية القائمة على الترابط والتراحم والتكافل.

كما نفذت القيادة العامة 13 محاضرة توعوية تناولت شؤون الأسرة وسبل المحافظة على تماسكها واستقرارها، وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفرادها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة الوقاية، والحد من التحديات التي قد تؤثر في استقرار الأسرة وتماسكها.

وفي السياق ذاته، نظمت القيادة العامة خمس ملتقيات مجتمعية متنوعة تناولت قضايا الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع والتعايش المجتمعي، بهدف تعزيز الحوار والتفاعل مع مختلف الفئات، وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين الأدوار الأمنية والاجتماعية في دعم الأسرة وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.