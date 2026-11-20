العين في 20 نوفمبر/ وام / يشكّل مهرجان العين للكتاب في نسخته الـ 17، التي انطلقت فعالياتها في مدينة العين بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، منصّة إستراتيجية مهمّة لا تقتصر على الاحتفاء بالثقافة وتشجيع القراءة وحسب، بل تمتد لتكون محركاً لتنشيط قطاع النشر، والتأليف، ودعم الإبداع الفكري، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات منارة ثقافية رائدة.

ويبرز المهرجان في دورته، التي تستمر حتّى 23 نوفمبر 2026 تحت شعار "واحة الحكايات"، بوصفه محفلاً يحتضن إبداعات 230 عارضاً، ويولي اهتماماً استثنائياً للطاقات الإبداعية الإماراتية التي تجد فيه مساحة رحبة للوصول بمشاريعها إلى القارئ وتعزّز حضورها.

ويشهد المهرجان في العين سكوير حضوراً بارزاً لدور نشر محلية وعربية تعرض أحدث وأبرز إصداراتها المتنوعة التي سطرها مبدعون وملهمون من مختلف الجنسيات، فيما تألق الكاتب الإماراتي على وجه الخصوص عبر عناوين لافتة حملت مضامين فكرية، وتراثية، وأخرى مستوحى من الواقع.

وعلى صعيد المشاركات الجديدة، تسجل "دار شمس التسامح للنشر والتوزيع" حضورها الأول في المهرجان؛ إذ يوضح مؤسسها الكاتب نبيل الكثيري أن السمعة الطيبة للمهرجان وصداه اللافت شكّلا الدافع الأساسي للمشاركة.

وأشار إلى أن الدار تعرض مجموعة من الإصدارات الحديثة، أبرزها مسرحيته "بيت بو حمدان" والتي تعد العمل الـ 15 في مسيرته، وتتضمن ترويجاً للسياحة الداخلية في دولة الإمارات وخطاباً يدعو للتعايش والتسامح وتقبل الآخر.

وأضاف أن الدار تحتفي بأقلام إماراتية بارزة عبر روايات مثل "أطلال أشباح" للكاتبة روانا اليحمدي، ورواية "الحرم العاشر" للمؤلف أحمد حسني غريب، ورواية "لا تقتلني مرتين" للكاتبة أسماء الزرعوني، مؤكداً أن الوصول إلى جمهور العين يمثل محطة مهمة في مسيرة أي دار ترغب في ترسيخ حضورها بالمشهد الثقافي للدولة.

وفي تجربة استثنائية تعكس تنوع الإصدارات، يصف سعيد محمد، المؤسس والمدير التنفيذي لـ"دار البيان العربي" مشاركته الأولى في المهرجان، بأنها فريدة إذ تضمنت إصدارات متميّزة، لافتاً إلى البعد الساحر الذي تضفيه أجواء مدينة العين على الحدث ما يشجّع على القراءة والاستمتاع بما يوفّره من خيارات معرفية، وفكرية لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن الدار تقدّم للقراء إصدارات نوعية، مثل "لؤلؤة الصبر ونجمة العطاء" للمؤلفة رشا الدليمي وهو عبارة عن كتاب صوتي، بالإضافة إلى قصة الأطفال التراثية "الفذّ" لحميد علي الزعابي، والكتاب النقدي "النحو العربي بين التقليد والتجديد" للدكتورة ميثاء عبد الرحمن العبدولي، وكتاب "تسعاً" للكاتبة الدكتورة سعيدة صالح المرزوقي.

وتدخل "دار القمة للنشر والتوزيع" غمار مهرجان العين للمرة الأولى بعد نجاحها وتألقها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، والذي دفع جمعية الناشرين الإماراتيين إلى ترشيحها لتمثيل دولة الإمارات في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وقال عبد الله الشحّي، مدير الدار، التي تأسست قبل 3 أشهر فقط، إنها تسلك نهجاً مغايراً عن الأنماط التقليدية لدور النشر، إذ تسعى إلى إعادة صياغة العلاقة مع الكاتب وتقديمه بشكل أفضل، فضلاً عن إشراكه في ورش عمل ومحاضرات وندوات لصقل مهاراته في الكتابة قبل إصداره الأول، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية مصاحبة لها مثل استقطاب الرسامين والخطاطين وتنظيم الجلسات الحوارية حول موضوعات ثقافية مختلفة.

وأشار إلى أن الدار تحمل في جعبتها إلى المهرجان 50 إصداراً جديداً لكتّاب من مختلف الجنسيات، تتصدرها قائمة الأكثر مبيعاً مثل كتاب "ألو شرطة" للدكتورة أسماء النعيمي، وقصة "على حافة الصبر" للكاتبة ميثاء المهيري، وكتابي: "واصبر صبراً جميلاً" و"واهجرهم هجراً جميلاً" للكاتب وصانع المحتوى الإماراتي هاشم الوالي، الذي حظيت كتبه بإقبال كبير في معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤخراً. كما يشهد جناح الدار توقيع إصدارات جديدة لكل من الكاتب علي النعيمي لمؤلفه "ما لم نبح به"، والدكتور أحمد الحوسني، وهو طبيب قلب إماراتي قادم خصيصاً من فرنسا لتوقيع كتابه "وكان الله أقرب" في مسقط رأسه بالعين.

وتسجل الدار دارك للنشر والتوزيع مشاركتها الثالثة على التوالي منذ تأسيسها في العام 2024، وأكد محمد عيسى الناصر، المدير العام ومالك الدار أن مهرجان العين للكتاب يسهم بفعالية في نشر المعرفة.

وقال إن الدار تطرح هذا الموسم 14 عنواناً جديداً تتنوع بين التنمية البشرية، ودراسات الذكاء الاصطناعي، وتاريخ وتراث دولة الإمارات؛ ومن أبرزها كتاب "خارج عن المألوف" للكاتب والمؤثر الإماراتي حمد بن تركي، الذي يضيء على أمثال شعبية من دولة الإمارات ودول عربية وتأثيرها على النجاح العملي. كما تواصل الدار رسالتها في تقديم الدعم المعنوي والأدبي للكتّاب الإماراتيين وتبني أعمالهم، ولا سيما الجديدة، لتعرض إصدارات مثل "بوصلة الروح" للكاتبة تيلا غانم، وكتاب "إنكايا" للكاتب الإماراتي خلف عبد الله خلف.

وعلى خطى الاستدامة المؤسسية والثقافية، تجدد دار "عالم تمكين للنشر والتوزيع" حضورها للسنة الخامسة على التوالي، مدفوعة بجهود مركز أبوظبي للغة العربية في تسهيل وتطوير أعمال الناشرين، وبما تمثله مدينة العين بوصفها حاضنة لجامعة الإمارات العريقة ومكتبتها البارزة، بحسب مؤسسها الدكتور عمر العامري، الذي لفت إلى أن الدار تتجه هذا العام نحو كتب تطوير الذات استجابة لتطلّعات القراء، إذ طرحت عدة إصدارات متخصصة من تأليفه، باعتباره مستشاراً ومدرّباً معتمداً في مهارات القيادة وتطوير الذات، مثل "البداية الصحيحة في بيئة عمل جديدة"، و"الطريقة الصحيحة في إعطاء نقد بنّاء"، إلى جانب احتفائها بالرواية الفائزة بجائزة سلطان العويس كأفضل عمل سردي للعام 2026 وهي رواية "لم يخطر على البال"، فضلاً عن دعم الأقلام الشابة عبر إصدارات مثل رواية "الوصي والمحارة" لسيف العامري، و"عناق مؤجّل في مرافئ الانتظار" لروضة بن عوقد، و"لسنا ملائكة" لميرا الشامسي.