أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / اختتمت فعاليات ثاني أيام معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، بتوقيع اتفاقيات عدة، حيث شهد مذكرة تفاهم بين "ميريد" و"إيه إيه إيه مارين" لبحث تطوير مرسى جديد في "ريفييرا ريزيدنسز" بجزيرة الريم.

وتهدف المذكرة إلى الجمع بين الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية واليخوت والترفيه البحري، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدة للتجارب البحرية والاستثمار.

كما شهد اليوم توقيع "نادي الكابتن" ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البحرية ودعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية.

وتتناول المذكرة الأولى، الموقعة مع "جبيل مارين هب"، بحث إنشاء نادٍ مخصص للقوارب في مرسى الجبيل لخدمة سكان جزيرة الجبيل حصراً، أما المذكرة الثانية، الموقعة مع "الخوص مارين"، فتبحث إضافة القوارب السكنية إلى أسطول "نادي الكابتن" في أبوظبي ودبي، بما يجمع بين نموذج النادي القائم على العضوية وخبرة شركة متخصصة في بناء القوارب السكنية يقع مقرها في أبوظبي.

وبموجب المذكرة الثالثة، الموقعة مع مركز أبحاث وإنقاذ "ياس سي وورلد"، تتيح فرصاً أوسع لمجتمعي الإبحار والصيد في أبوظبي للمشاركة في مبادرات حماية البيئة البحرية. وتعكس هذه الاتفاقيات مجتمعةً دور المعرض في ربط الجهات العاملة في المنظومة البحرية، وفتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون.

ويقام المعرض، الذي تنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، في قاعة مارينا أدنيك حتى 22 نوفمبر، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتُعد دورته الحالية الثامنة والأكبر في تاريخه.

وشهدت "التجارب البحرية" إقبالاً لافتاً، إذ أتاحت للمشترين المحتملين خوض تجربة مجموعة من القوارب على الماء قبل اتخاذ قرار الشراء، وتوفر أكثر من 20 قارباً للتجربة، من بينها "نافييه إن 30"، وهو قارب كهربائي بطول 30 قدماً مصنوع من ألياف الكربون ومزود بأجنحة مائية، ويعتمد القارب على أجنحة مائية نشطة ترفع الهيكل فوق سطح الماء، بما يقلل مقاومة الماء ويمنح الركاب تجربة أكثر سلاسة وهدوءاً.

وفي جلسة حوارية بعنوان "الشجاعة والثقة والمجتمع: نساء يقدمون على الإبحار بطريقة مختلفة"، اجتمعت سيدات من مختلف أنحاء القطاع البحري في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، وعُقدت الجلسة في المركز الإعلامي للمعرض على متن القارب السكني J1، برعاية "أبوظبي لبناء السفن" وافتتحتها خلود الصبيحي، مديرة المركز البحري، بمشاركة الكابتن سحر راستي، أول قبطانة إماراتية معتمدة والرئيسة التنفيذية لـ"منصة رحال"، وليزا براشير، قبطانة مرخصة وإحدى مؤسسي "ليلى ديل مار"، ولورا هامبتون من إدارة الأثر الاجتماعي العالمي في "سيل جي بي".

وتبادلت المتحدثات تجاربهن في بناء مسيرتهن المهنية في القطاع البحري، مؤكدين أهمية توسيع فرص الوصول والتدريب وتعزيز الثقة وبناء المجتمع، ومطالبات بتوفير مزيد من الفرص لتعريف الشباب، وخاصة الفتيات، بالأنشطة البحرية منذ سن مبكرة. وأكدت الجلسة دور المعرض منصةً تتيح للنساء العاملات في القطاع التواصل وتبادل المعرفة وإلهام الجيل القادم.

وفي "ركن المعرفة"، قدّم الدكتور محمد سعيد، كبير الباحثين العلميين في أكاديمية أبوظبي البحرية، جلسة بعنوان "سواحل الإمارات من الفضاء"، تناول فيها الدور المتنامي لتقنيات الأقمار الاصطناعية في رصد سواحل الدولة وفهمها.

وتتيح هذه التقنية، بالاعتماد على بيانات ناسا والأقمار الاصطناعية الأوروبية، رسم خرائط للمناطق الساحلية عن بُعد، مما يقلل الوقت والتكلفة المرتبطين بأساليب المسح التقليدية. كما تمكّن المنصات، استناداً إلى أكثر من 40 عاماً من صور الأقمار الاصطناعية، من تتبع التغيرات التي تطرأ على ساحل أبوظبي، بما فيها تآكل الشواطئ وتوسعها.

واستعرضت الجلسة كذلك التطبيقات البيئية الأوسع لتقنيات الأقمار الاصطناعية، ومنها رصد تكاثر الطحالب، والإنذار المبكر بالمد الأحمر، والكشف عن التسربات النفطية. ويمكن لهذه التقنيات أيضاً دعم منظومة المعلومات الذكية للموانئ والمراسي عبر مراقبة السفن والبنية التحتية والنشاط البحري، بما يوفر رؤى تسهم في كفاءة العمليات وحماية البيئة والإدارة الساحلية على المدى الطويل.

وضمن برنامج "ركن المعرفة" في اليوم الثاني، أدارت ريم الحساني، الرئيسة التنفيذية لشركة "مستر مارين سبورتس"، جلسة استضافت فيها الكابتن راشد الهاملي، مؤسس "سبير زون"، تناولت الصيد بالرمح تحت الماء باستخدام بندقية الصيد المخصصة لذلك.

وتحدث الكابتن الهاملي عن شغفه بالصيد والمتعة التي يجدها في ممارسة الصيد بالرمح، قائلاً: نحرص على تفادي الصيد الجائر عند ممارسة هذا النوع من الصيد الذي يجمع بين الغوص الحر والصيد بالرمح، إذ نمارس الغوص الحر باستخدام بندقية مخصصة للصيد. ومن أطرف المواقف التي مررت بها أنني فقدت سمكة كان اصطيادها سهلاً نسبياً، وكان وزنها نحو 25 كيلوجراماً.

وأضاف: لا ينبغي أن نصطاد كل ما نراه، وخاصة الأسماك الصغيرة. كما يجب على الصيادين الالتزام بمواسم الصيد للمساهمة في حماية أنواع الأسماك وتجنب التأثير سلباً على أعدادها. ومن الأفضل كذلك عدم اصطياد الأسماك التي لا ننوي أكلها.

وعلى امتداد أرجاء المعرض، واصل الزوار استكشاف أحدث القوارب واليخوت والتقنيات والمعدات البحرية من علامات تجارية محلية وإقليمية ودولية رائدة، إلى جانب برنامج متنوع من الرياضات المائية والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية. واختُتم المساء بعرض للألعاب النارية في سماء المرسى، إيذاناً بانتهاء اليوم الثاني من المعرض.