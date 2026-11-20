رأس الخيمة في 20 نوفمبر/ وام / فاز منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم على منتخب بنغلادش 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 10 نقاط، متساوياً مع منتخب سوريا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بعد فوزه على منتخب بوتان 10-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد سعود بن صقر في رأس الخيمة.

وبهذه النتيجة حسم منتخب سوريا تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقررة في أوزبكستان.