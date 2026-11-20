أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أعلن معرض أبوظبي الدولي للقوارب، المقام حاليا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن حزمة من البرامج والمبادرات الموجهة للعائلات والأطفال وعشاق التراث والمهتمين بالأنشطة البحرية، شملت استحداث أربعة قطاعات جديدة وإطلاق فعالية بناء المحمل التقليدي (الداو) الحية لأول مرة.

ويستقطب المعرض، الذي تنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مدن"، في قاعة مارينا أدنيك على الواجهة البحرية في أبوظبي حتى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار "آفاق أوسع للحياة على الماء"، شريحة أوسع من الجمهور لاكتشاف الجديد عبر القطاعات الأربعة المستحدثة، والمتمثلة في منطقة الابتكار المخصصة لأحدث التقنيات البحرية، وسوق القوارب لتوفير مستلزمات القوارب اليومية، ومنطقة أسلوب الحياة واللياقة، ومنطقة الحياة في الهواء الطلق.

ويشهد الحدث هذا العام، احتفاء بالتراث البحري الإماراتي، إطلاق فعالية بناء المحمل التقليدي (الداو) الحية للمرة الأولى، ليتيح للزوار متابعة مراحل البناء على مدار أيام المعرض الأربعة، حيث يستعرض الحرفيون المهرة تقنيات القطع والتجميع والتشطيب المتوارثة عبر الأجيال باستخدام الخشب والحبال والمعادن الأصيلة، فيما تثري عروض العيالة التقليدية ومشاركة "أبوظبي للتراث البحري" برنامج الفعاليات للاحتفاء بالإرث البحري لدولة الإمارات ونقله إلى الأجيال الشابة.

ويقدم المعرض، انسجاماً مع عام "الأسرة 2026"، برامج متنوعة تركز على العائلة، منها مسابقة "البحث عن الكنز" المقامة في مختلف أرجاء المعرض للعثور على مجسمات وصور لعناصر محددة منتشرة في أنحاء الموقع، مثل طائر الفلامنجو الوردي، ووضع علامة عليها ضمن قائمة مصوّرة يمكن الحصول عليها من منصة الهدايا، إلى جانب تخصيص منطقة موسعة للأطفال وعودة نشاط "جواز سفر الصيد"، الذي يتيح للأطفال إتمام خمسة تحديات أساسية، منها إلقاء صنارة الصيد، للحصول على جوازهم.

وتشارك مدرسة "أميتي الدولية"، ضمن الفعاليات الجديدة هذا العام، من خلال أكاديميتها للرياضات المائية التي تقدم أنشطة تفاعلية مخصصة للبحارة الصغار، تشمل تجربة ركن "البحار الصغير" للأزياء التنكرية، وطاولة الاستكشاف، وتحدي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لبناء قارب عائم، ونشاط "الرياح والشراع"، بالإضافة إلى تحدي ربط العقد البحرية.

ويعود "ركن المعرفة" ببرنامج موسّع من الجلسات والحوارات التي يقودها خبراء القطاع، ما يتيح للزوار فرصة التعرّف بشكل أعمق إلى صناعة القطاع البحري، إذ تتناول الجلسات خلال يومي 21 و22 نوفمبر موضوعات متنوعة تشمل حماية البيئة البحرية والغوص، وتطور مهنة الصيد في دولة الإمارات، والإبحار بالمحامل التقليدية (الداو)، وسلاسل الإمداد المرنة بين البر والبحر.

وتسجل نسخة عام 2026 عودة معرض تأجير اليخوت المتخصص، الذي يجمع الوسطاء ومشغلي خدمات التأجير والمشترين، بالتوازي مع إتاحة منطقة التجارب البحرية الموسعة للمشترين الجادين للمشاركة في عروض وتجارب حية على المياه، وتقديم مركز الملاحة مجموعة متنوعة من التجارب البحرية المناسبة لجميع الزوار، بما في ذلك رحلات القوارب الصفراء وخدمات التاكسي المائي التابعة لـ"أبوظبي للتراث البحري".

وتفتح صالة الواجهة البحرية أبوابها لجميع الزوار للاستمتاع بأجواء المعرض والعروض الترفيهية الحية المصممة لتناسب الجميع طوال أيامه الأربعة، فضلا عن الاستمتاع بمشهد غروب الشمس فوق المرسى وعروض الألعاب النارية في سماء أبوظبي يوميا.