دبي في 20 نوفمبر/ وام / توج الجواد "دايموند ديلر"، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاغ أوشي، بلقب سباق "دبي كريك مايل" للقوائم، أبرز أشواط الأمسية الثانية من كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت اليوم على مضمار ميدان، وتضمنت 7 أشواط بمشاركة 68 خيلاً من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز مالية بلغت 1.7 مليون درهم.

وحسم "دايموند ديلر" صدارة الشوط السادس، لمسافة 1600 متر رملي، بمشاركة 6 خيول على جوائز مالية بلغت 500 ألف درهم، متقدماً على "هارت أوف أونر" الذي حل ثانياً، و"مندلسون باي" صاحب المركز الثالث، وشهد الشوط عدم مشاركة الجوادين "ميدان" و"براغو"، رغم أن الأول كان من أبرز المرشحين للفوز، بعد حلوله ثالثاً في كأس دبي العالمي.

واستهلت الأمسية بشوط "بني ياس" من الفئة الثانية، المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 14 خيلاً، على جوائز مالية بلغت 300 ألف درهم، وشهد احتفاظ الجواد "مبيد"، بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، بلقب الشوط للعام الثاني على التوالي، متقدماً على "إيه إتش تاهان" و"آر بي موني ميكر" صاحبي المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي الشوط الثاني، المخصص للمهرات المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر 2 و3 سنوات، لمسافة 1400 متر، وبمشاركة 8 مهرات على جوائز بقيمة 165 ألف درهم، أحرزت المهرة "لا ماس بونيتا"، بقيادة الفارس دانيال تودهوب، المركز الأول، تلتها "ميس تريكستر" ثانية، ثم "مخيفة" ثالثة.

وحسم الجواد "مسافي"، بقيادة الفارس جاك ميتشل، الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، ضمن فئة التكافؤ "0-70"، لمسافة 1200 متر رملي، بمشاركة 12 خيلاً على جوائز مالية بلغت 175 ألف درهم، متقدماً على "الليجين" و"سير هارموني" صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وفي الشوط الرابع، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر 2 و3 سنوات، لمسافة 1400 متر رملي، وبمشاركة 13 خيلاً على جوائز بقيمة 165 ألف درهم، أحرز المهر "مجد الليث"، بقيادة الفارس دانيال تودهوب، المركز الأول، متقدماً على "مشرف" و"ديكليريشن داي".

وفاز الجواد "سوينغ فوت"، بقيادة الفارس جاك ميتشل، بالشوط الخامس "ثندر إثنو للتكافؤ"، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر 3 سنوات فما فوق، ضمن فئة التكافؤ "85-105"، لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 8 خيول على جوائز مالية بلغت 300 ألف درهم، فيما حل "لوكال داينستي" ثانياً، و"اليوباري" ثالثاً.

واختتمت الأمسية بالشوط السابع، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ضمن فئة التكافؤ "75-95"، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 7 خيول على جوائز مالية بلغت 190 ألف درهم، حيث أحرز الجواد "جن كارياج" المركز الأول، متقدماً على "جبل جيس" و"تن كارات هاري" صاحبي المركزين الثاني والثالث.