أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "ثنائية" في الأمسية الخامسة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة على مضمار أبوظبي للسباق مساء أمس، والمؤلفة من 7 أشواط، بمشاركة 88 خيلا، وجوائزها 466 ألف درهم.

وافتتح "رينزي"، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو الثنائية في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، على لقب "ذا ساند ستورم"، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم مسجلا 2.30.64 دقيقة.

وحقق" "إيجلمونت" بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو، الفوز الثاني في الشوط السابع للخيول المهجنة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وجوائزه 66 ألف درهم، بزمن قدره 1.25.08 دقيقة.

وأحرزت خيول المدرب إبراهيم الحضرمي "سوبر هاتريك"، بحصد الفارس عبد العزيز البلوشي، "ثلاثية "، وجاءت البداية عبر المهرة "عزة" للخيالة السلطانية العمانية، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب "ستار أوف ذا ديزرت" للسرعة" تكافؤ" للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وكان الفوز الثاني لإبراهيم الحضرمي وعبد العزيز البلوشي عبر "أي آر الزين زين" لعرار الظاهري في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول الأصيلة (المبتدئة) عمر ثلاث سنوات (توليد الإمارات)، وجوائزه 70 ألف درهم.

وأهدى "أيه بي نور" للحصن ريسنج الفوز الثالث للحضرمي والبلوشي، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب "الإرث الإماراتي"، للخيول العربية الأصيلة عمر ثلاث سنوات، وجوائزه 66 ألف درهم.

وجاء الفوز الرابع للمدرب إبراهيم الحضرمي عبر "بي أف جالا" للماجد للسباقات، وقيادة كونور بيسلي في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر، على لقب "باث أوف ذا فيدريشن" (تكافؤ)، المخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.

وتألق "مايسترو" لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة ريتشارد مولن، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب الاتحاد جولد مايل (تكافؤ)، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وجوائزه 66 ألف درهم.