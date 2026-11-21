أبوظبي في21 نوفمبر/ وام/ شهد اليوم الثالث من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، توقيع مذكرة تفاهم، بين شركتي "الصير مارين" و"بارادايم ثري دي"، لتطوير تقنيات التصنيع الإضافي.كما شهد استعراض 168 قارباً من العلامات التجارية المتخصصة في اليخوت الفاخرة.

وجاء توقيع المذكرة ضمن مشاركة واسعة للشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات البحرية، لاستعراض قدراتها في بناء القوارب والهندسة والصيانة البحرية والتصنيع المتقدم والطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات البحرية الذكية.

وجمع معرض تأجير اليخوت، نخبة من اليخوت وشركات التأجير والمراسي والوجهات البحرية، مقدماً للزوار والمتخصصين فرصة التعرف إلى الخدمات والتجارب التي يوفرها قطاع اليخوت على المستوى الدولي.

واستمر تبادل المعرفة على مدار اليوم في ركن المعرفة، من خلال جلسات تناولت حماية البيئة البحرية والحياة على الماء والزوارق السريعة والتصوير تحت الماء وحماية النظم البيئية البحرية.

وشهد ركن المعرفة، سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة، تناولت حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والسلامة خلال سباقات الزوارق السريعة، إلى جانب تجارب الإبحار والحياة على متن القوارب، ودور الأجيال الجديدة في المحافظة على المحيطات، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

واستعرض علي بن ثالث الحميري، صانع الأفلام الوثائقية، خلال جلسة بعنوان "عبر العدسة: اكتشاف العالم الخفي تحت الأمواج"، تجربته في التصوير تحت الماء، ودور الصور في توثيق الحياة البحرية وتعزيز الوعي بأهمية حمايتها.

وتناول ما رصده من تنوع الكائنات البحرية والتحديات المرتبطة بالتلوث وابيضاض الشعاب المرجانية، فيما تناولت جلسات أخرى، استكشاف الحياة البحرية في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وحماية السلاحف البحرية وأسماك القرش والشفانين وموائلها الطبيعية.

كما تواصلت الأنشطة البحرية والترفيهية، لتمكين الزوار من استكشاف اليخوت والمنتجات البحرية، والمشاركة في تجارب على الماء في مركز الملاحة، فيما استقطبت منطقة الأطفال الموسعة العائلات ببرنامج من الألعاب والأنشطة التفاعلية، وقدم ركن المعرفة جلسات مبسطة تناولت القوارب والصيد والرياضات المائية والمغامرات البحرية.

وتكاملت هذه الأنشطة مع التجارب البحرية ومنطقة الصيد ومركز الملاحة، إلى جانب مناطق جديدة مخصصة لأسلوب الحياة والعافية والحياة في الهواء الطلق، ومنتجات القوارب والابتكار البحري.