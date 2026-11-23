أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن شباب الإمارات يمثلون ركيزة أساسية في صون المكتسبات الوطنية وتعزيز حضور الدولة والحفاظ على صورتها الحضارية أمام العالم، مشدداً على أن ثقة القيادة الرشيدة في قدراتهم وضعت على عاتقهم مسؤولية وطنية في أن يكونوا خير من يعبر عن هوية الإمارات وقيمها، وأن يجسدوا بكلماتهم ومواقفهم وسلوكهم ما تتميز به من أصالة وانفتاح وتسامح، بما يجعل حضورهم الرقمي امتداداً لصورتها الحضارية، وشراكتهم في صناعة الوعي رافداً لتعزيز مكانة الدولة العالمية.

وقال معاليه خلال جلسة حوارية استضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «شباب الإمارات وصناعة الوعي.. مسؤولية الكلمة وقيادة المستقبل»، حضرها معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة: " يمثل الشباب أحد أهم روافد القوة الوطنية، وأن مسؤوليتهم تتجاوز الحضور في الفضاء الرقمي إلى المساهمة الواعية في تشكيل صورة الإمارات أمام العالم، والتعبير عن هويتها وقيمها ومواقفها بما يليق بمكانتها".

وأضاف معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عبّر عن ثقته في قدرة الشباب الإماراتي على تمثيل وطنه خير تمثيل، واصفاً كل شاب بأنه سفير لبلاده ومسؤول عن المساهمة في ترسيخ سمعتها الطيبة في العالم.

ونوه إلى أن هذه الثقة تستدعي حضوراً رقمياً يعكس أخلاق وقيم المجتمع الإماراتي، ويجمع بين الاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح الواعي على ثقافات العالم.

وأضاف معاليه أن الشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي أن تجسد الأطر والقيم التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعكس في حضورها الرقمي أصالة شخصية الإماراتي في واقعه، بما تتسم به من تسامح وتواضع وكرم واحترام للآخرين، مع تمسكها بالهوية الوطنية وانفتاحها الواعي على العالم.

وشدد معاليه على أن الاعتزاز بالهوية لا يتعارض مع الانفتاح، وأن إبداء الرأي يكتسب قيمته عندما يقترن بالمسؤولية واحترام القانون وحقوق الآخرين، منوهاً إلى أن الكلمة المسؤولة لا تحتاج إلى إساءة، والاختلاف لا يبرر التجريح، وأن المعرفة والمنطق يظلان أساساً لتكوين المواقف والتفاعل الواعي مع القضايا المختلفة.

وأشار معاليه إلى أن التوترات التي شهدتها المنطقة أظهرت مستوى الوعي والمسؤولية لدى المجتمع الإماراتي، مواطنين ومقيمين، من خلال ما أبداه الجميع من تضامن وتعاون والتزام بالتوجيهات الرسمية خلال التحديات الجيوسياسية التي مرت بها المنطقة، الأمر الذي دعم الجهود الوطنية الرامية لحفظ أمن الجميع.

وأكد معاليه أن الإعلام المهني يتحمل مسؤولية التحقق من المعلومات وتصحيح الأخطاء والفصل بين الخبر والرأي، وتقديم سياق متكامل يساعد الجمهور على تكوين أحكام مستقلة، داعياً الشباب إلى التحقق من مصدر أي معلومة قبل تداولها، والتساؤل عن الأدلة التي تستند إليها ومدى تأكيدها من مصادر مستقلة.

وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الذكاء الاصطناعي، على الرغم مما يتيحه من فرص واسعة للتعلم والإبداع والإنتاج، يفرض تحديات متزايدة تتمثل في ضرورة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمصطنع، مشيراً إلى أن استخدامه في توليد صور أو مقاطع فيديو للرموز الوطنية أو الشخصيات العامة دون موافقة رسمية مسبقة يعد انتهاكاً لمعايير المحتوى الإعلامي ويمس احترام مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.

وأوضح معاليه أن الاستثمار في الإنسان يمثل محور التنمية في دولة الإمارات، وأن إعداد الشباب للمستقبل يتطلب ترسيخ المعرفة والمهارات والقدرة على التعامل مع المتغيرات، مشيراً إلى أن التأثير الحقيقي لا يتوقف عند إنتاج المحتوى، وإنما يمتد إلى طرح الأسئلة الصحيحة ومناقشة الأفكار بالحجة والمساهمة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع، وبناء جيل ينتقل من استهلاك المعرفة إلى إنتاجها والإسهام في تطويرها.

وأضاف معاليه أن الهيئة الوطنية للإعلام تؤمن بأهمية التكامل مع المؤسسات الأكاديمية، لما يوفره من فرص للطلبة لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات القطاع الإعلامي وتحدياته، موضحاً أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل التدريب الميداني والمشروعات الإعلامية المشتركة واللقاءات مع الخبراء، إلى جانب التعاون البحثي في الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والتحقق من المعلومات، واكتشاف المبادرات الطلابية الواعدة وتطويرها إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وأكد معاليه أن الوطن يراهن على عقول شبابه وقدراتهم ومبادراتهم، داعياً الطلبة إلى الثقة بإمكاناتهم، والتمسك بهويتهم الوطنية، والانفتاح على العالم بالمعرفة والاحترام، وتحويل أفكارهم إلى مبادرات وطموحاتهم إلى إنجازات ملموسة تخدم المجتمع.

وشدد على أن كل كلمة ينشرها الشاب يجب أن تعكس جانباً من قيمه وصورته أمام الآخرين، وتسهم في رسم صورة الإمارات التي يعتز الجميع بالانتماء إليها.

من جانبه، قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: " يشرفنا استضافة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد في جامعة الإمارات، ونثمن ما طرحه خلال هذه الجلسة الحوارية من رؤى مهمة حول دور الشباب في صناعة الوعي ومسؤولية الكلمة وأثر الإعلام في قيادة المستقبل شكلت الجلسة فرصة ثرية لطلبة الجامعة للتعرّف إلى التحديات التي يواجهها العمل الإعلامي، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية".

وأضاف معاليه: " يجسد هذا اللقاء حرص جامعة الإمارات على تمكين شباب الوطن وتعزيز دورهم في صناعة الوعي وقيادة المستقبل، فالكلمة مسؤولية، والإعلام أداة مؤثرة في نقل صورة الإمارات وقيمها ومنجزاتها إلى العالم ومن هنا، نؤكد أهمية تحلي الشباب بالمصداقية والوعي النقدي، والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور الجامعة في رفد المجتمع بكفاءات وطنية قادرة على إنتاج محتوى مهني يعكس الهوية الإماراتية ويرسّخ حضور الدولة ورسالتها الحضارية.