نيروبي في 23 نوفمبر / وام / عقدت بعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بـ"مركز الشارقة لتنمية الصادرات" ، خلال زيارتها العاصمة الكينية نيروبي بمشاركة 15 شركة ومصنعاً محلياً من إمارة الشارقة تمثل قطاعات صناعية وإنتاجية واقتصادية متنوعة ، 271 اجتماع عمل تجارياً ثنائياً جمعت الشركات المحلية المصدرة بنظرائها من نخبة المستوردين والموزعين والشركاء التجاريين في السوق الكينية.

واستعرض وفد الغرفة علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، المقومات الاستثمارية والتنافسية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة الشارقة كحاضنة صناعية ولوجستية رائدة بفضل بنيتها التحتية الحديثة ومناطقها الحرة والصناعية المتخصصة ووجه الدعوة لمجتمع الأعمال والشركاء التجاريين في كينيا لزيارة الإمارة واستكشاف المزايا والتسهيلات الممنوحة لتأسيس الأعمال وإعادة تصدير السلع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن البعثة تأتي لتعزز مكتسبات البعثة التجارية السابقة للغرفة وتتويجاً لعقد كامل من التخطيط المؤسسي الاستباقي الذي قادته الغرفة نحو أسواق شرق افريقيا بهدف تمكين القطاع الخاص المحلي وتوسيع الرقعة الجغرافية للصادرات الوطنية غير النفطية وفتح آفاق واعدة أمام الصناعات والخدمات الإماراتية للنفاذ إلى أسواق شرق ووسط القارة الإفريقية.

وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية للبعثات التجارية التي تنظمها الغرفة تنبع من تكاملها الوثيق مع السياسة الاقتصادية الاتحادية لدولة الإمارات وبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) مشيراً إلى أن تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا وفّر مظلة تشريعية وتجارية متقدمة استثمرتها غرفة الشارقة لتحويل الفرص الواعدة إلى عقود ملموسة وتدفقات استثمارية وتجارية غير نفطية تخدم مستهدفات النمو الاقتصادي الوطني.

من جانبه أكد علي الجاري أن نجاح البعثة يعكس المكانة المرموقة والثقة المتنامية التي تحظى بها منتجات ومصانع إمارة الشارقة في الأسواق الإفريقية وقدرتها التنافسية العالية مبيناً أن خطة عمل المركز السنوية ترتكز على مواكبة استراتيجية الدولة لتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات مستمر في توفير كافة الممكنات الفنية والدراسات التسويقية وتسهيل التواصل المباشر مع نخبة الموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين تحت مظلة غرفة الشارقة لضمان تحويل نتائج اللقاءات الثنائية إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل تُسهم في تعزيز الحصة السوقية للصناعة المحلية وتفتح مسارات تصديرية جديدة تدعم ازدهار واستدامة مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتركزت نقاشات ولقاءات البعثة حول تنمية التبادل التجاري وتلبية متطلبات السوق الكينية في القطاعات التقليدية والواعدة التي رسختها الغرفة خلال مسيرة عملها وفي مقدمتها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والحديد والصلب والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب بحث استكشاف فرص التعاون والاستثمار المتبادل في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تمثل أولويات تنموية للجانبين مثل الطاقة النظيفة ومشاريع البنية التحتية الخضراء وحلول التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية ودعم منظومة الأمن الغذائي المستدام.

كما استهدفت لقاءات البعثة استكشاف الفرص التصديرية وتسهيل سلاسل الإمداد وبحث إمكانية إبرام صفقات وعقود تجارية نوعية تسهم في تعزيز حضور المنتجات المصنعة في الشارقة في الأسواق الكينية والإقليمية المجاورة وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التي تمثل نحو ثلثي المنشآت المشاركة في برامج البعثات الخارجية من التعرف على الفرص الناشئة وتأسيس استثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصنيعية الواعد، فضلاً عن ارتياد مجالات الاقتصاد الجديد القائمة على المعرفة والتحول الرقمي والاستدامة.