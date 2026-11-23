أبوظبي في 23 نوفمبر /وام/ توج الفرنسي جريجوري باسيلكيو بلقب بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2026 لفئة النخبة للرجال للمرة الثالثة على التوالي فيما أحرزت الأسترالية جوانا هيبتون لقب النخبة للسيدات، في ختام منافسات النسخة السادسة من البطولة التي أقيمت في صحراء الوثبة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «سبارتن».

وحسم باسيلكيو لقب الرجال بعد فوزه بسباق «بيست» لمسافة 21 كيلومتراً، متجاوزاً أكثر من 30 حاجزاً بزمن ساعتين و4 دقائق و39 ثانية، متقدماً على الروسي سيرجي بيرليجين، فيما جاء الفرنسي تيبو جان ثالثاً، ليواصل باسيلكيو احتفاظه باللقب الذي توج به في نسختي 2024 و2025.

وفي منافسات السيدات، انتزعت هيبتون اللقب بزمن ساعتين و18 دقيقة و46 ثانية، متقدمة على الروسية أليسا بيتروفا، حاملة لقب النسختين الماضيتين، فيما حلت الأمريكية آني دوبي في المركز الثالث.

وشهدت البطولة منافسات قوية وسط الكثبان الرملية في صحراء الوثبة، حيث اختبر المشاركون قدراتهم في القوة والتحمل والسرعة وتخطي الحواجز ضمن أحد أصعب مسارات البطولة.

واختتمت أيضا منافسات سباق التتابع للفرق بتتويج فريق «بن كرباش»، المكون من أليسا بيتروفا وسيرجي بيرليجين وسيرجي غريتساك، بالمركز الأول، متقدماً على فريق فرنسا 2، فيما جاء فريق فرنسا 1 في المركز الثالث.

وتضمنت البطولة، التي انطلقت الخميس الماضي، سلسلة من السباقات والتحديات شملت التحدي الليلي للسيدات، والتحدي الليلي المفتوح، وسباق الكلاب البوليسية «كيه ناين» بالتعاون مع شرطة أبوظبي، إضافة إلى سباقات الناشئين وسباقات «سوبر» و«سبرنت» والفئات العمرية والتحديات المفتوحة، بمشاركة واسعة من الرياضيين والهواة ومختلف فئات المجتمع.

وتوج الفائزين على مدار أيام البطولة سعادة الدكتور أحمد القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«سبارتن»، إلى جانب عدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي وشركة «سبارتن» والشركاء الداعمين.