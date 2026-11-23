دبي في 23 نوفمبر/وام/ زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم ، معرض "الخمسة الكبار العالمي 2026 " الذي تُقام دورته السابعة والأربعون في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، وبحضور أكثر من 65 ألف متخصص في قطاع البناء والتشييد، حيث يستعرض المعرض أكثر من 55 ألف منتج، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية والتقنيات الرقمية والاستدامة.

وخلال جولته في المعرض، اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية، ومواد البناء الحديثة والمعدات والأنظمة الهندسية، إلى جانب التقنيات الرقمية والابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المشاريع وتعزيز استدامتها.

حضر إلى جانب سموه، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين.

وشملت الجولة عدداً من الأجنحة والمنصات المتخصصة، حيث تعرّف سموّه إلى حلول مبتكرة في مجالات البناء الذكي وأتمتة العمليات الإنشائية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، فضلاً عن التطبيقات الحديثة التي تسهم في تطوير أساليب التصميم والتنفيذ وإدارة المشاريع.

ويُعد معرض "الخمسة الكبار العالمي" من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتطوير العمراني، حيث يجمع في دورته السابعة والأربعين أكثر من 65 ألف متخصص، وما يزيد على 1800 شركة عارضة من أكثر من 60 دولة، لاستعراض أكثر من 55 ألف منتج وحل مبتكر يلبي احتياجات القطاع ويواكب تطوراته المتسارعة.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 20 جناحاً دولياً، من بينها أجنحة النمسا ومصر وألمانيا واليونان والهند وإيطاليا وسلطنة عُمان والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة، بما يعكس تنوع الحضور العالمي، ويوفر منصة لتعزيز التواصل بين الشركات والموردين وصنّاع القرار، واستكشاف فرص التعاون في مشاريع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني.

ويركز المعرض هذا العام على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع التشييد، وتطوير حلول البناء المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة، إلى جانب تأهيل الكفاءات لمواكبة التحولات المستقبلية في القطاع.

ويتضمن البرنامج المعرفي للمعرض 12 مساراً متخصصاً تشمل الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وإدارة المشاريع وهندسة الخرسانة والهندسة الجيوتقنية، بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.

كما يستضيف المعرض ثلاث قمم قيادية متخصصة، هي "قمة قادة الخمسة الكبار العالمي"، و"قمة المدن الصالحة للعيش"، و"قمة تكنولوجيا المستقبل للخمسة الكبار"، لمناقشة مستقبل قطاع البناء والتطوير العمراني، ودور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة في تعزيز كفاءة المشاريع وتطوير مدن أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتُقام بالتزامن مع المعرض سبعة معارض متخصصة تشمل المعدات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والأحجار، والتصميم الحضري وتنسيق الحدائق، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، والتقنيات الجيومكانية، وإدارة المرافق المستقبلية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.