أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ أحيت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفل "حصّنتك يا وطن" في قلعة الجاهلي بمدينة العين، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبمشاركة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وذلك ضمن جولة وطنية تشمل أربع حفلات موسيقية في مختلف أنحاء الدولة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55.

استقطب الحفل، الذي أقيم في رحاب أحد أبرز المعالم التاريخية بمدينة العين، نحو 1500 شخص من بينهم عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وسط إقبال جماهيري كبير ونفاد جميع التذاكر، ليشكل أكبر فعالية تستضيفها قلعة الجاهلي على الإطلاق.

جمع الحفل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن، حيث شارك الجمهور الأوركسترا الوطنية والكورال في أداء مجموعة من أشهر الأغاني الوطنية الراسخة في الذاكرة الإماراتية والتي ارتبطت بوجدانهم منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ومن بينها "أنا جندي" و"سوف نحمي الاتحاد" و"الله يا دار زايد".

وشهد الحفل أداء قصيدة "رجال والله رجال"، العمل الموسيقي الذي قدمته الأوركسترا الوطنية تكريماً لأبطال الوطن وحماته وتقديرا لتفانيهم وتضحياتهم في سبيله، وهي من تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وشهدت الأمسية مشاركة الفنانة الإماراتية أحلام، التي اعتلت المسرح إلى جانب الأوركسترا الوطنية والكورال لتؤدي أغنية "زانها زايد" بعد نحو ثلاثة عقود من تقديمها عام 1996، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي وقف مصفقاً ومردداً كلمات الأغنية.

تعد أحلام من أبرز الأصوات الخليجية والعربية بمسيرة فنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود أحيت خلالها حفلات على مسارح عالمية مرموقة، من بينها مسرح الأولمبيا في باريس ولندن بالاديوم.

وشارك في الحفل أكثر من 25 طالباً وطالبة من مبادرة الشعر النبطي، التي تنفذها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث لتعريف الأجيال الناشئة بالشعر النبطي بوصفه أحد أبرز مكونات الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة وعكست مشاركتهم أهمية نقل الموروث الثقافي وقيم الانتماء والولاء للوطن بين الأجيال وترسيخها في نفوس الأبناء بالتزامن مع "عام الأسرة".

وأسهم التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تقديم تجربة موسيقية أوركسترالية حية في هذا المعلم التاريخي، بما يعكس حرص الدائرة على تفعيل المواقع الثقافية والتراثية في الإمارة، وتعزيز دورها بوصفها وجهات تجمع أفراد المجتمع وتتيح لهم التفاعل مع الفنون والاستمتاع بتجارب ثقافية متنوعة.

وأكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن حفل "حصّنتك يا وطن" يحمل هذا العام طابعاً خاصاً بإقامته في قلعة الجاهلي بمدينة العين، بما تحمله من مكانة تاريخية وثقافية للاحتفاء بالأغاني الوطنية مع اقتراب عيد الاتحاد.

وأعربت عن سعادتها بمشاركة الفنانة الإماراتية أحلام التي ارتبط صوتها بذاكرة أجيال من أبناء الإمارات وعودتها لأداء أغنية "زانها زايد" بعد نحو ثلاثة عقود، إلى جانب مشاركة طلبة مبادرة الشعر النبطي في أمسية جمعت بين الإرث الغنائي والثقافي والأجيال الجديدة، موضحة أن الأوركسترا تفخر بمواصلة هذه الاحتفالات عبر جولتها الوطنية التي تشمل أربع محطات في مختلف إمارات الدولة، بما يتيح لمزيد من العائلات مشاركة مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن.

من جانبها، أكدت الفنانة أحلام أن الغناء للوطن مصدر فخر واعتزاز دائم، مشيرة إلى أن مشاركتها مع الأوركسترا الوطنية والكورال في أداء أغنية "زانها زايد" بعد نحو ثلاثة عقود من تقديمها عام 1996 شكلت لحظة مميزة بالنسبة لها وقالت إن الأغنية تحتفي بالوالد المؤسس لدولة الإمارات وتعكس كلماتها مشاعر الحب والولاء للوطن، معربة عن سعادتها بتفاعل الجمهور وترديده كلمات الأغنية، واعتزازها بالمشاركة في هذه الاحتفالية الوطنية تزامناً مع اقتراب عيد الاتحاد الـ55.

وتتواصل جولة "حصّنتك يا وطن" بإقامة حفلين في مركز الفجيرة الثقافي يوم 28 نوفمبر الجاري، ومركز رأس الخيمة الثقافي في الأول من ديسمبر المقبل، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.