دبي في 23 نوفمبر /وام/ أسهم 270 متطوعاً من مختلف أنحاء دولة الإمارات في تطوير البيئات التعليمية لـ2876 طالباً وطالبة في مدرستين بدبي وأبوظبي، ضمن مبادرة "التطوع في الإمارات" التي تنفذها دبي العطاء بالشراكة مع "الدار"، في إطار جهودهما لتعزيز العمل التطوعي ودعم التعليم الشامل والمستدام.

وشملت المبادرة مدرسة حماية للبنين في دبي، ومدرسة الشيخ خليفة بن زايد العربية الباكستانية في أبوظبي، و تم تنفيذها يومي 7 و19 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع السنة الدولية للمتطوعين 2026، وفي العام الثالث من الشراكة بين الجانبين.

وشارك 127 متطوعاً في تطوير مرافق مدرسة حماية للبنين، من خلال تجهيز الفصول الدراسية بالطاولات والمقاعد والملحقات التقنية، وتحديث المكتبة وغرفة الفنون، ورسم جداريات تعليمية، إلى جانب توفير أدوات تعليمية للفصل المخصص لأصحاب الهمم، ليستفيد من التحسينات 740 طالباً، بينهم 24 من أصحاب الهمم.

وفي أبوظبي، أسهم 143 متطوعاً في تجديد مرافق مدرسة الشيخ خليفة بن زايد العربية الباكستانية، عبر تجهيز 18 فصلاً دراسياً وتطوير قسم رياض الأطفال بالأثاث والألعاب الخارجية، بما يعود بالنفع على 2136 طالباً وطالبة.

وأكد عبد الله أحمد الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي العطاء، أن المبادرة تجسد قوة العمل التطوعي في إحداث تأثير مستدام في التعليم، مشيداً بالشراكة الممتدة مع "الدار" والتزام المتطوعين بتوفير بيئات تعليمية محفزة للأطفال.

من جانبها، أكدت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للمجموعة للاستدامة والتواصل المجتمعي في "الدار"، أن الشراكة تعكس التزام المجموعة بدعم التعليم وتعزيز المجتمعات الشاملة، من خلال توفير مساحات تعليمية أكثر جاذبية وإلهاماً وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وتأتي المبادرة امتداداً لشراكة بدأت عام 2024، وأسهمت خلال عامي 2024 و2025 في دعم أكثر من 23500 مستفيد بمشاركة 1053 متطوعاً.

وشملت الجهود السابقة توفير حقائب مدرسية لـ20 ألف طالب وطالبة، إلى جانب تطوير مرافق تعليمية استفاد منها 3501 طالب وطالبة خلال عام 2025، بمشاركة 215 متطوعاً.

وتواصل الشراكة دعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تسهم في تحسين جودة البيئة المدرسية وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في العمل التطوعي.