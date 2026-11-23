أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ يشارك بيت الحرفيين، إحدى مبادرات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في أسبوع القاهرة للتصميم 2026 من خلال تنظيمه معرض "تشكّلات منسوجة"، الذي يضم مجموعة من قطع التصميم المعاصرة المصمّمة خصيصاً بتكليف من بيت الحرفيين ومن تصميم استوديو ون ثيرد.

يستكشف المعرض - الذي تتواصل أعماله بحي مصر الجديدة في القاهرة حتى 28 نوفمبر الجاري - العلاقة بين الحِرفية الإماراتية والابتكار في المواد والهوية الثقافية.

ركز المعرض على مجموعة من الكراسي والمقاعد المصمّمة خصيصاً، المستوحاة من زهرة السمر والمصنوعة باستخدام تطعيم الخوص (Khoos Marquetry)، وهي مادة مبتكرة جرى تطويرها من سعف النخيل المحلي.

وإلى جانب تطعيم الخوص، جمعت قطع الأثاث المعاصرة بين سعف النخيل (الخوص) وخشب الجوز وجلد الإبل والنحاس الأصفر.

وانطلاقاً من الأهمية الثقافية لحرفة سفّ الخوص، سلًط معرض "تشكّلات منسوجة" الضوء على كيفية تطور الحِرفية الإماراتية التقليدية من خلال التصميم المعاصر والابتكار في المواد، بما أثمر أشكالاً جديدة من التعبير الثقافي مع الحفاظ على التراث والهوية.

واستند المعرض إلى أبحاث ومحتوى ثقافي من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأتاح للمصممين والمعماريين والمبدعين وجامعي المقتنيات والمؤسسات الثقافية والزوار فرصة التعرف إلى كيفية توظيف الحرف الإماراتية التقليدية في الأثاث والمواد والابتكار في التصميم المعاصر.

ومن خلال مشاركتها في أسبوع القاهرة للتصميم 2026، تواصل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أداء رسالتها في صون وحماية وتعزيز التراث الثقافي للإمارة، بما يرسّخ الحرف الإماراتية مصدراً للابتكار في التصميم المعاصر، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً للثقافة والإبداع والتصميم.