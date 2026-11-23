أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ أكد البطل الإماراتي خالد محمد الشحي، الفائز بجائزة أفضل لاعب إماراتي ضمن جوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو، أن دعم القيادة الرشيدة واتحاد الإمارات للجوجيتسو والأسرة أهم عوامل النجاح في مسيرة لاعبي الجوجيتسو، وقال إنها تسهم جميعها في بناء شخصية البطل وتعزيز قدرته على المنافسة وحصد الألقاب العالمية.

وأوضح الشحي أن الإنجازات التي حققها خلال مسيرته، وفي مقدمتها التتويج بالذهبية الثانية على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية وذهبية الحزام الأسود لوزن 62 كجم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، جاءت ثمرة الدعم الكامل من القيادة الرشيدة والاتحاد والأسرة.

وأضاف أن لاعبي ولاعبات الإمارات يواصلون تحقيق الإنجازات العالمية بفضل المواهب الواعدة، والبيئة المحفزة، والدعم والمتابعة المستمرة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل للحفاظ على هذه المكتسبات، ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب الشحي عن تقديره لوالده، الذي يحرص على حضور البطولات وتشجيعه هو وإخوته، مؤكداً أن الدعم الأسري، إلى جانب الحضور الجماهيري ومساندة أولياء الأمور، يشكل منظومة متكاملة تسهم في ترسيخ ثقافة التميز في رياضة الجوجيتسو.

من جانبه، أكد محمد الشحي، والد البطل (خالد)، أن تجربته مع رياضة الجوجيتسو أسهمت في غرس حب اللعبة لدى أبنائه عمر وخالد وراشد وأحمد وعبدالله، إضافة إلى حمد من فئة أصحاب الهمم، الذين يخوضون منافساتها بشغف وطموح.

وأوضح أن مسيرة أبنائه بدأت من المدارس ثم الأندية وصولاً إلى المنتخبات الوطنية، في إطار عمل أسري متكامل شمل التدريبات داخل النادي والمنزل، لا سيما قبل البطولات، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائجهم، إلى جانب ما تمنحه رياضة الجوجيتسو من قيم تربوية تسهم في بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحمل المسؤولية.

وأشاد محمد الشحي بالدور المحوري الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تطوير اللعبة، من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، وتنظيم البطولات، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية، إلى جانب إقامة المعسكرات التي تعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المختلفة.