أبوظبي في 23 نوفمبر / وام/ شهدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بحضور معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مساء أمس ، مباراة "أساطير كرة القدم الإماراتية ضد مئة طفل"، التي أُقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن الفعاليات الختامية للنسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، وأتاحت للأطفال فرصة لقاء نجوم كرة القدم الإماراتية واللعب معهم في أجواء عائلية.

وأُقيم الأسبوع تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً"، ونظّمته وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة، بمشاركة أكثر من 140 شريكاً وتنفيذ ما يزيد على 400 فعالية ونشاط في كافة إمارات الدولة، استهدفت الأطفال من الولادة حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدّمي الرعاية.

واطّلعت معالي الوزيرة على البرنامج الرياضي والترفيهي الذي قدّمته مدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام، وشمل كرة القدم العائلية، وجلسات يوغا للأطفال بمشاركة ذويهم، والبولينغ العائلي، وأتاح تنوّع الأنشطة للأسر اختيار تجارب تناسب أعمار أطفالها واهتماماتهم، ومنح الوالدين ومقدّمي الرعاية دوراً مباشراً في اللعب والحركة مع أطفالهم.

كما شهد اليوم الختامي تنظيم فعالية "عِش تجربة لاعب المنتخب"، بالشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بمنطقة الخوانيج في دبي، بحضور سعادة حصة عبدالرحمن تهلك، الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، وأتاحت الفعالية للأطفال محاكاة رحلة لاعب المنتخب الوطني الإماراتي، بدءاً من الاستعداد للمباراة وصولاً إلى خوض المباريات على أرض الملعب.

واطّلعت سعادتها على البرنامج التفاعلي الذي نظمته إدارات الاتحاد، وتضمن استقبال المشاركين وتسليمهم بطاقات الاعتماد، ثم اصطحابهم في جولة تعريفية شملت الملعب وغرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية، وبعد الجولة التعريفية، ارتدى الأطفال أطقم المباريات في غرف تبديل الملابس، وتحقّق الحكّام من جاهزية المعدات، ثم التقى الأطفال المدرّبين واصطفّوا قبل دخول أرض الملعب، وشارك الأطفال في المباريات الختامية، ثم جرى تكريمهم بالميداليات والشهادات تقديراً لمشاركتهم.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن أسبوع الطفولة المبكرة شكّل منصة وطنية لتسليط الضوء على أهمية توفير بيئات وتجارب داعمة لنمو الأطفال في سنواتهم الأولى، وتعزيز تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات والمجتمع في تهيئة البيئة التي تضمن لهم نمواً صحياً ومتوازناً، موضحة أن إدراج الأنشطة الرياضية ضمن برنامج الأسبوع يعكس أهمية إتاحة فرص للأطفال لممارسة النشاط البدني ضمن تجارب تجمع بين التعلم والمتعة والتفاعل الأسري، لما لذلك من أثر في تعزيز جودة حياتهم وتنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية، مضيفةً أن مشاركة الأطفال إلى جانب نجوم كرة القدم الإماراتية أتاحت لهم فرصة التعرّف عن قرب إلى هذه الرياضة وما تحمله من قيم، مثل التعاون والمثابرة والالتزام وروح الفريق، إلى جانب استلهام الطموح والعمل لتحقيق الأهداف، فيما تسهم مشاركة الوالدين في جعل هذه الممارسات جزءاً من الحياة الأسرية اليومية.

"ومن جانبها، أكدت معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن مشاركة الأطفال في هذه التجربة الرياضية، إلى جانب نخبة من نجوم كرة القدم الإماراتية، أتاحت لهم فرصة تعزيز ثقتهم بأنفسهم، واكتشاف قدراتهم، وترسيخ قيم التعاون والمثابرة والعمل بروح الفريق.

وأوضحت معاليها أن التفاعل والحماس اللذين شهدتهما الفعالية جسّدا رسالة أسبوع الطفولة المبكرة "كل لحظة تصنع فرقاً، وأبرزا أهمية توفير تجارب ممتعة ومحفزة للأطفال بمشاركة أسرهم ودعم المؤسسات المجتمعية والرياضية".

من جانبها أشارت سعادة حصة عبدالرحمن تهلك إلى أن إتاحة الفرص للأطفال للمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة تمثل استثماراً في قدراتهم وإمكاناتهم، وجزءاً من الجهود الرامية إلى توفير بيئات مجتمعية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجاتهم، إذ تمنحهم هذه الأنشطة مساحة لاكتشاف اهتماماتهم، وتطوير مهاراتهم، والتفاعل مع أصدقائهم، وخوض تجارب تسهم في تعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، موضحة أن الشراكة مع المؤسسات الرياضية والمجتمعية تتيح توظيف الخبرات والإمكانات المتخصصة في تصميم برامج نوعية توفر للأطفال فرصاً للتعلّم بالممارسة واكتساب مهارات جديدة، بما يعزز حضورهم في الحياة المجتمعية، ويدعم دور الأسرة والمؤسسات في تشجيعهم على اكتشاف قدراتهم وتنميتها.

وتعكس الفعاليتان جانباً من أهداف أسبوع الطفولة المبكرة في توفير تجارب متنوعة تثري حياة الأطفال وتدعم نموهم في سنواتهم الأولى، من خلال تعزيز مشاركتهم في الأنشطة البدنية والترفيهية، وإتاحة مساحات للتفاعل مع أسرهم وأقرانهم، إلى جانب ترسيخ دور المؤسسات المجتمعية والرياضية كشركاء في توفير بيئات داعمة للطفولة، بما يمتد أثره إلى ما بعد الأسبوع ويعزز استمرارية هذه الممارسات في حياة الأطفال وأسرهم.