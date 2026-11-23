باكو في 23 نوفمبر/ وام / أعلنت "بريسايت"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة الذكية، و" AzInTelecom LLC"، شركة التكنولوجيا المملوكة للدولة في أذربيجان والمتخصصة في الخدمات السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني والهوية الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع مذكرة تعاون لدعم الترويج الدولي والتطوير التجاري لمنصة SİMA للهوية الرقمية التابعة لشركة AzInTelecom.

وبموجب التعاون، ستعمل بريسايت وAzInTelecom معاً على تحديد وتطوير الفرص لطرح SİMA في الأسواق الدولية، بالاستفادة من حضور بريسايت العالمي في الأسواق، وقنوات تطوير الأعمال، وخبرتها في العمل مع الحكومات والمؤسسات في مشاريع التحول الرقمي واسعة النطاق.

ويتيح التعاون مساراً لتوسيع نطاق القدرة الراسخة في مجال الهوية الرقمية التي طُوّرت في أذربيجان إلى أسواق جديدة، بما يدعم الحكومات والمؤسسات في تعزيز البنية التحتية الرقمية الموثوقة التي تقوم عليها إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة وخدمات المؤسسات.

وطوّرت AzInTelecom منصة SİMA في عام 2022، وهي حلّ من الجيل الجديد للتوقيع الرقمي يتيح للمستخدمين الحصول على توقيع رقمي عن بُعد عبر تطبيق للهاتف المحمول من دون زيارة مركز خدمة فعلي. وقد جرى تنزيل التطبيق أكثر من سبعة ملايين مرة في أذربيجان، ما يؤكد شعبيته ونجاحه.

وقال إيلكَان عزيزوف، المدير العام لشركة AzInTelecom: طوّرت AzInTelecom منصة SİMA لتوفير تجربة هوية رقمية آمنة وسهلة الوصول وقابلة للتوسع، ويُظهر اعتمادها في أذربيجان إمكانات التكنولوجيا المطوّرة محلياً في تلبية متطلبات البنية التحتية الرقمية الفعلية وبالتعاون مع بريسايت، تتاح لنا اليوم فرصة لاستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها لمنصة SİMA دعم الحكومات والمؤسسات في الأسواق الدولية والمساهمة في تطوير خدمات رقمية موثوقة.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: تجتمع في منصة SİMA التابعة لشركة AzInTelecom مع قدرات بريسايت على النشر الدولي، نقاط قوة متكاملة ضمن طبقة بالغة الأهمية من البنية التحتية الرقمية الحديثة ويتعين على أنظمة الهوية الموثوقة أن تعمل بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع ضمن البيئات التي يعتمد عليها المواطنون والمؤسسات والشركات يومياً.

وأضاف: تتقاسم AzInTelecom وبريسايت طموحاً لتجاوز التكنولوجيا القائمة بذاتها وإيجاد مسارات عملية للنشر ومن خلال ربط قدرة راسخة في مجال الهوية الرقمية بخبرة بريسايت في بناء الأنظمة الذكية ونشرها على المستويين الوطني والمؤسسي، يمكننا مساعدة المؤسسات على تعزيز البنية التحتية التي تتيح المشاركة الرقمية الآمنة.

ويتوافق هذا التعاون مع تركيز بريسايت على دمج الذكاء في المؤسسات والبنية التحتية التي تدعم المجتمعات والتنمية الوطنية طويلة الأمد.

ويتمحور نهج بريسايت حول تضمين مبادئ تشمل سيادة البيانات والمساءلة والإشراف البشري والمرونة التشغيلية في أنظمة مصممة للبيئات المعقدة والخاضعة للتنظيم.

ومن خلال الجمع بين تكنولوجيا الهوية الرقمية لدى AzInTelecom وقدرات بريسايت في الوصول إلى الأسواق الدولية ونشر الأنظمة، سيفتح التعاون مسارات تجارية جديدة أمام SİMA، إلى جانب دعم تطوير بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع وموثوقة في الأسواق الدولية.