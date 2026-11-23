أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / أعلن بنك أبوظبي الأول، اليوم، تعيين فتون حمدان المزروعي نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيساً تنفيذياً للأعمال المصرفية لدولة الإمارات، في خطوة تتزامن مع دفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة وتحقيق عوائد قوية.

ويأتي هذا التعيين وفق بيان صادر عن البنك ليعزز تكامل أعماله في دولة الإمارات وقدراته الرئيسية تحت قيادة موسّعة، بما يعزّز كفاءة التنفيذ على مستوى المجموعة.

وأشار البيان إلى أن فتّون المزروعي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، حيث شغلت منصب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للعملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، ومنذ انضمامها إلى البنك عام 2008، تولّت عدداً من المناصب القيادية العليا، من بينها رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، كما لعبت دوراً محورياً في دفع مسيرة التحول الرقمي للبنك، وتعزيز أعماله في الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.